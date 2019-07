Řidič dle žaloby nechal zemřít spolujezdce. Místo pomoci odjel se psem na veterinu

Oba spolujezdci byli při nehodě zraněni. Osmadvacetiletý muž, který jel na zadním sedadle, druhý den na těžká zranění hlavy zemřel. Muž z předního sedadla měl zhmožděniny a otřes mozku a byl čtyři dny v nemocnici.

Kromě usmrcení z nedbalosti a neposkytnutí pomoci řidičem žaluje státní zástupce Černého také z drogových deliktů. Obžalovanému tak hrozí až dvanáctileté vězení. Rodiče a sestra zemřelého spolujezdce požadují za duševní útrapy dohromady šestimilionové odškodné.

Černý řekl, že všeho lituje. Přiznal, že si za volant loni 21. června sedl poté, co se dvěma muži v restauraci vypil několik sklenek tvrdého alkoholu. Chtěli se ještě jet pobavit do Rozvadova do nočního podniku. Podle žalobce si za jízdy vzal kokain. Černý u soudu řekl, že drogu si v autě vzali jeho známí, on sám nejspíš ne, protože prý nikdy nemíchá alkohol a drogy.

Nehodu, při níž jeho Volkswagen Passat vyjel téměř v 90kilometrové rychlosti ze silnice a narazil bokem do vzrostlých stromů, si nepamatuje. Byl prý zmaten, otřesen a v šoku. Viděl ale, že lidé z auta nebo z aut, která u nehody zastavila, kontrolují jeho vůz, otvírají dveře a pomáhají jeho spolujezdcům. Myslel si prý proto, že by tam lépe pomoci neuměl. Až po chvíli uviděl zakrváceného naříkajícího psa, a protože se domníval, že se při nehodě nikomu nic vážného nestalo, nechal se odvézt do Plzně na veterinu. V Plzni ho pak zadržela policie.

Obžaloba mu také klade za vinu, že v Praze nejméně čtyřikrát koupil od dealera vždy asi po 40 gramech kokainu. Čtvrtinu si nechal a zbytek předal dalším lidem. Obžalovaný u soudu tvrdil, že se domluvili se známými, dali dohromady peníze a on jel sám nebo ještě s někým drogu obstarat. "Bylo to asi 1500 korun za gram, bylo to výhodnější nakupovat ve větším, jinak tady stojí gram třeba i 3000 korun," vysvětloval dnes nákupy většího množství drog.

Podle spisu měl také doma přes kilogram směsi obsahující psychotropní látku. Při výpovědi na policii původně řekl, že jde o přírodní pryskyřici ze stromů, kterou koupil na internetu a která má stejné účinky jako uměle vyráběný metamfetamin. Dnes u soudu tvrdil, že dva balíčky si u něj nechal blízký člověk, jehož nechce jmenovat. Údajně to byla pryskyřice ze skořicovníku, která má vlastnosti drogy, ale není zatím u nás na seznamu nelegálních látek.

Soud pokračuje do středy výslechy svědků a dalším dokazováním.