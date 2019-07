Uprchlý Rus dostal 9 let za smrtelnou nehodu v Praze, trest si zřejmě nikdy neodpyká

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Za silvestrovskou smrtelnou dopravní nehodu v centru Prahy uložil soud ruskému řidiči Olegu Gubinovi devět let vězení. Zároveň mu na maximální možnou dobu, tedy na deset let, zakázal řídit motorová vozidla, a na neurčitou dobu jej vyhostil z Česka. Dnešní verdikt není pravomocný. Rus před stíháním uprchl do vlasti, a soud se tak konal v jeho nepřítomnosti. Jeho advokát se pro Gubina dožadoval podmíněného trestu.