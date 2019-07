Kam zmizela týraná Valerie? U soudu zazněla děsivá svědectví sourozenců

Čtyři děti svého zesnulého syna dostala obžalovaná žena do péče v září 2016, a to navzdory tomu, že byla v minulosti odsouzena pro ohrožování výchovy mládeže. Policie po Valerii neúspěšně pátrá od loňského srpna, dívku příbuzní naposledy viděli před Vánocemi 2017. Obžalovaná vyšetřovatelům dříve řekla, že šestiletou dívku ponechala u její tety v Německu, ta to ale v červnu u soudu popřela.

Soud dnes přehrál výpovědi dvou nejstarších sourozenců Valerie - dívky a chlapce. Ti mluvili o tom, jak žena svou vnučku a jejího bratra týrala. Bila je prý vařečkou, naběračkou nebo násadou od vysavače. Zatímco mladšího chlapce podle jejich slov žena bila "jen trochu", jeho sestru týrala skoro každý den. "Valerie to měla nejhorší," řekla starší dívka policii.

Bití žena údajně zdůvodňovala tím, že dívka zlobí. Holčičce prý také nedávala najíst. Dívčino zmizení pak zbylým dětem žena vysvětlovala tak, že Valerie musela "na léčení".

Obžalovaná výpovědi dětí odmítla, jsou podle ní zmanipulované. Soudu vysvětlovala, že děti u ní netrpěly nouzí a byly spokojené. Pokud by byl nějaký problém, mohly prý zkontaktovat pracovníky Klokánku, ve kterém pobývaly před tím, než je žena dostala do péče. "Já jsem tu holku skutečně odvezla do toho Německa," řekla dnes také žena.

Soud dnes přečetl i výslechy dalších svědkyň. Jedna z nich například popsala, že když Valerii potkala, měla na rukou modřiny. Dívka jí prý řekla, že spadla ze schodů. Druhá žena vypověděla, že její dcera se s dívkou přátelila, přestala se s ní ale vídat poté, co byla u obžalované na návštěvě, při které musela pohřešovaná holčička celou dobu klečet.

Kromě týrání a opuštění dívky kladě ženě obžaloby za vinu také ohrožení její výchovy, zanedbání povinné výživy a zpronevěru dávek a příspěvků, které na Valerii pobírala i po jejím neohlášeném zmizení. Žena je od loňského srpna ve vazbě, hrozí jí maximálně osmileté vězení.