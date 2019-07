Řízení o občanství Eugena Czernina se obnovovat nebude. ÚS odmítl stížnost

Czerninové po válce přišli na základě Benešových dekretů o rozsáhlý majetek - polnosti a nemovitosti v Čechách včetně zámku v Jindřichově Hradci. Pro případnou restituci bylo podstatné to, jestli Eugen Czernin, který zemřel v roce 1955 v Rakousku, měl po válce nárok na uchování československého občanství.

Ministr vnitra v roce 2005 žádost o zachování občanství zamítl. Šlechticův vnuk pak neuspěl ani v soudním sporu. NSS tehdy uznal, že Czernin v době okupace mnoha lidem pomohl. Nejsou podle něj ani pochybnosti o jeho protinacistickém smýšlení, nicméně chyběly důkazy pro aktivní účast na zápasu s okupanty, což je podmínka zachování občanství.

S časovým odstupem vnuk požádal o obnovu řízení. Nově předloženými důkazy a svědectvími se snažil prokázat, že Eugen Czernin podmínku splňoval. Uvedl, že dal popud k uschování zbraní na zámku Jindřichově Hradci, na zahradě byla ukrytá vysílačka. V roce 1945 Czernin podle něj umožnil čtyřem francouzským zajatcům útěk k západním vojskům, poskytl jim auto a zbraně.

Vnitro řízení neobnovilo s odůvodněním, že Czernin mohl důkazy uplatnit už v původním řízení o zachování občanství. Podmínky pro obnovu tak nebyly naplněny, což potvrdil Městský soud v Praze i NSS. Ústavní soud pak souhlasil s názorem, že jako nový důkaz nelze předkládat ty důkazy, které v předchozím řízení mohl a měl předložit některý z právních předchůdců.

Opačný výklad by vedl k tomu, že každý právní nástupce by mohl úspěšně iniciovat nové řízení o obnově a předkládat jemu dosud neznámé důkazy. Fakticky by mohlo dojít k "zacyklení" celého správního řízení, jež by nikdy nemohlo být považováno za definitivně skončené, stojí v usnesení.

Potomci šlechtického rodu získali v restitucích část majetku Josefíny Czerninové, manželky Eugena Czernina. Šlo o miliony čtverečních metrů lesů a dalších nemovitostí, hlavně na Českobudějovicku a Karlovarsku. O občanství Czerninové, která pocházela z rodu Schwarzenbergů, totiž v roce 1999 kladně rozhodly úřednice pražského magistrátu. Později kvůli tomu čelily trestnímu stíhání.

Zpět v majetku Czerninů je zámek v Chudenicích na Klatovsku. Plzeňský Prazdroj jej před lety převedl Karlu-Eugenu Czerninovi za cenu transakčních nákladů. Jiná větev Czerninů získala v restitucích zámek v Dymokurech, lesy a zemědělskou půdu.