České zoologické zahrady lákají návštěvníky na řadu novinek

Léto je především dobo prázdnin, a proto se v tomto období v českých zoo děje spousta změn. Například v Praze se 7. června otevřela expozice pro žáby vodnice posvátné. Podle mluvčí pražské zoo Lenky Postorčákové tyto žáby žijí v přírodě jenom v jezeře Titicaca v Centrálních Andách. Kvůli znečistění jezera jsou ale ohrožené.

"Potvrzením toho, že se nám podařilo vytvořit pro vodnice posvátné vhodné prostředí, je i to, že se hned po umístění do nádrže začaly pářit," řekl serveru EuroZprávy.cz kurátor chovu plazů a obojživelníků Petr Velenský. Tyto žáby jsou zajímavé tím, že nikdy neopouští vodní prostředí a téměř výhradně dýchají kůží.

Pražskou zoo naopak opustili tři koně Převalského. Podle Postorčákové je pracovníci Zoo ve spolupráci s Armádou České republiky v červnu přepravili do chráněné oblasti Velká Gobi B v Západním Mongolsku. Počet těchto zvířat, transportovaných z pražské zoo do rezervace, tak dosáhl 34. "Populace v Gobi B se i díky nim a jejich potomkům zvýšila na zhruba 270 jedinců a měla by tak být již brzo plně životaschopná," uvedl náměstek Jaroslav Šimek.

V brněnské zoologické zahradě se brzy otevře nový zážitkový program bizoní lázně. "Návštěvníci budou moci připravit pro naše bizony bahenní koupel, aromaterapii a vyrobit velkou enrichmentovou kouli, se kterou si bizoni zahrají kopanou," vysvětlil pro EuroZprávy.cz mluvčí zoo Michal Vaňáč. Zájemci o tento program budou také moci nahlédnout do každodenní péče o tato zvířata.

Také se otevře expozice výlet do pravěku. "Jak název napovídá, na své si přijdou zejména milovníci mamutů a dinosaurů," nastínil Vaňáč pro EuroZprávy.cz složení expozice. Mimoto pokračují práce s úpravou expozice ledních medvědů. "Už na jaře jsme udělali přímo v jejich expozici vrty, abychom věděli, jak to tam vypadá se skalnatým podložím. Na základě toho jsme následně vypracovali plány na úpravu," uvedl mluvčí.

Má se zvětšit bazén a upravit povrch stěn. Podle Vanáče má ale přednost čeká výstavba odstavného výběhu, kam se následně přesune lední medvědice Cora. "Pokud se nám vše podaří udělat letos, máme možnost ještě před další sezónou získat samce ledního medvěda ke Coře," vysvětlil.

V zoologické zahradě Ústí nad Labem se podle její mluvčí Věry Vrabcové jihoamerickým alpakám v červnu narodilo mládě. Malá samička má tmavě hnědou barvu, přičemž zbarvení potomků je podle mluvčí vždycky překvapením, protože se projevuje genetika a mláďata mohou být úplně jinak zbarvená než jejich rodiče.

Své první mládě odchovává i samice velemyši obláčkové, která přišla letos v březnu z německé Zoo Neunkirchen. Po svém příchodu byla plachá, většinu času trávila v dutině kmenu, nevylézala přes den ani na krmení, takže chovatelé žádnou komunikaci se samcem nepozorovali. Najednou se ale narodilo mládě a díky tomu, že nyní již samice doupě občas opustí, jej mohou chovatelé i vizuálně kontrolovat.

Další přírůstky jsou u lenochodů dvouprstých a tamarínů bělohubých. "Každé mládě odchované v zoo je radostí. Je to výsledek kvalitní práce chovatelů a celého týmu, který dokáže zajistit zvířatům odpovídající podmínky. Dále je to samozřejmě lákadlo pro návštěvníky, neboť všechna mláďata se těší pozornosti dětí i dospělých," řekla pro EuroZprávy.cz Vrabcová.

O prázdninách se jednou za čtrnáct dní v pátek v ústecké zoo pořádají i večerní prohlídky, kdy malou skupinu doprovází průvodce, který zároveň účastníkům vypráví zajímavosti ze života zvířat, která pozorují. "Návštěva mimo běžnou otevírací dobu má svoje kouzlo, zvířata se projevují trochu jinak, takže pro účastníky to mnohdy znamená neobvyklý zážitek," vysvětlila Vrabcová.

Za letních prázdnin návštěvníci mohou spatřit v pavilonu exotária vzácné vačnatce kuskusy medvědí. "Kuskusy jsme přesunuli ze zázemí po dvou letech, kdy si byli zoologové jisti, že se v zoo aklimatizovali, zvykli si na nové prostředí, chovatele a krmení," sdělila mluvčí.

Podle Moniky Vlčkové z ostravské zoologické zahrady se v této zoo na začátku prázdnin otevřela expozice Tsavo, kterou obývají drobné šelmy mangusty trpasličí a zástupci hlodavců dikobrazi jihoafričtí. Má stejný název jako Národní park Tsavo v Keni, kde se oba druhy vyskytují.

Podle mluvčí zoologické zahrady Šárky Novákové se v zoo také bude konat řada environmentálních akcí. Například 10. srpna v den pro slony se budou sbírat vysloužilé elektrospotřebiče. Za jeden přinesený elektrospotřebič lidé získají dětskou vstupenku zdarma.

Návštěvníci zoologické zahrady se také budou moci zúčastnit charitativního běhu pro gibony stříbrné. Gibbon stříbrný žije pouze na ostrově Jáva v Indonésii. Tento druh je ohrožen kvůli kácení deštných pralesů a nelegálnímu obchodu. Hlavní část výtěžku z letošního Běhu pro gibony bude použita na vytvoření mobilní ochranářské jednotky přímo na Jávě.

Speciálně upravený terénní automobil bude mít za úkol navštěvovat školy a komunity v oblastech výskytu gibonů stříbrných a podporovat osvětu o ochraně ohrožených zvířat. „Ochranářská jednotka bude rovněž propagovat lesní produkty, jako je káva, palmový cukr či med, vyrobené k přírodě šetrným způsobem místními obyvateli. Právě podpora místních komunit v rozvoji jejich živobytí napomáhá chránit gibony stříbrné a další ohrožené jávské primáty žijící v jejich okolí,“ vysvětlila Vlčková.