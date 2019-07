Záchrana dítěte z rozpáleného auta může být trestním činem

Česko letos zažilo extrémní vedra, kdy v nejteplejších dnech teplota dosahovala 37 stupňů. Podle mluvčí Zdravotnické záchranné služby Praha v letošním roce kvůli kolapsům z horka pražští záchranáři vyjížděli aspoň v 35 případech.

Za takového počasí může být ponechání dítěte v autě velice nebezpečné. "Pobyt malého dítěte v autě stojícím na přímém slunci je nebezpečný i při venkovních teplotách od 22 stupňů. Vnitřek auta se velice rychle zahřeje, z auta se stává pec," řekla pro EuroZprávy.cz primářka Pediatrické kliniky nemocnice Motol Jana Tejnická. Dítě se podle ní v takovém případě přehřeje, ztratí tekutiny, stane se apatickým, stoupne mu tělesná teplota, upadne do bezvědomí a následně zemře.

Podle právníka Milana Vašíčka z brněnské advokátní kanceláře Vašíček a partneři ale není dobré pokoušet se dítě zachránit na vlastní pěst. Podle Občanského zákoníku se bude jednat o případ krajní nouze, pouze pokud je dítě opravdu ohroženo na životě.

"Nejdřív je potřeba ověřit reakce dítěte, a to nejlépe poklepáním na sklo nebo zatřesením automobilu. Pokud dítě reaguje, je nutné ihned kontaktovat záchrannou službu nebo hasiče. Rozbití okénka by v takovém případě bylo neúměrné, vždyť by nebezpečí bylo možné odvrátit jiným způsobem," vysvětlil Vašíček pro EuroZprávy.cz.

Pokud by dítě nereagovalo, je podle právníka možné rozbit okno a poskytnout dítěti první pomoc. Přesto ale stejně doporučuje nejprve kontaktovat bezpečnostní složky.

Podle Martina Kavky z hasičského záchranného sboru Prahy je dobré rozbít boční okno v nejvzdálenějším místě. "Vše je spíš na individuálním zvážení. Pokud jde vyloženě o život, je lepší neváhat a rozbít okno i za cenu pořezaní od střepů," uvedl pro EuroZprávy.cz.

Pokud je dítě po vyndání z auta při vědomí, je podle lékařky potřeba dát mu napít a zchladit ho. Pokud by se ale později zjistilo, že dítě před rozbitím okna reagovalo a situaci bylo možné vyřešit jinak, člověku by podle Vašíčka hrozilo, že po něm bude majitel auta vymáhat škodu.

"Když škoda přesáhne pět tisíc korun, může být celá věc vykládána jako trestný čin poškozování cizí věci. Proto v případě, kdy dítě reaguje, je spíše na místě zavolat záchrannou službu nebo hasiče a vyčkat," varuje pro EuroZprávy.cz Vašíček.

Více problematickou je podle právníka situace se psy, protože ohrožení psího života z hlediska zákona nedosahuje takové společenské závažnosti, jako ohrožení života lidského. V případě psa doporučuje nepřistupovat k rozbití okénka, ale vždy zavolat policii, která už zvolí vhodný postup.