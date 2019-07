15 dětí zraněno na Strakonicku, prolomila se pod nimi hotelová terasa

Nezletilé děti z Prahy se zranily 16. července v podvečer. Trávily prázdniny od 14. července v hotelu jednoho restauračního a rekreačního zařízení. Zranily se poté, co se prolomila podlaha dřevěné terasy, která je součástí hotelu. Jak uvedla Jaromíra Nováková, v době, kdy z terasy spadly, byla na terase výstava cizokrajných hudebních nástrojů, které si děti prohlížely. Prolomily se trámy a prkna terasy.

"Nezletilé zraněné děti ošetřili zdravotníci a převezli je do nemocnic v Jihočeském kraji. Dle prvotních informací děti neutrpěly vážná zranění," uvedla policejní mluvčí. Žádné z dětí není v ohrožení života.

Sedm dětí převezli záchranáři do strakonické nemocnice, šest do nemocnice v Písku, dvě do českobudějovické nemocnice. Děti jsou zatím hospitalizované. "Budou se propouštět buď dnes, nebo zítra, nic závažného tam není," řekla Iva Nováková. Fajtlová řekla, že děti mají lehčí zranění, jedno dítě má středně těžké zranění pohybového aparátu.

Rozsah zranění, příčinu a okolnosti, proč dřevěná terasa spadla, policie vyšetřuje. Kriminalisté zahájili trestní řízení kvůli podezření z přečinu spáchání obecného ohrožení z nedbalosti.