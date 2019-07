Spis krkonošské kauzy už má 12 tisíc listů, vyšetřování pokračuje

Obviněným hrozí podle podílu na trestné činnosti a rozsahu obvinění tresty od tří do 12 let vězení a od pěti do deseti let.

"Vyšetřování závažné hospodářské činnosti organizované skupiny fyzických a právnických osob na Trutnovsku stále intenzivně pokračuje," sdělila krajská policejní mluvčí Ivana Ježková. Upozornila, že o organizované skupině hovoří ve smyslu vzájemné organizovanosti při páchání trestné činnosti, nikoli v právním slova smyslu. "Všichni obvinění jsou stíháni ve spolupachatelství," dodala.

Počet obviněných ani právní kvalifikace se od ledna nezměnily, nikdo není ve vazbě. Všechny osoby jsou vyšetřovány na svobodě. "Policie obvinila devět fyzických a jednu právnickou osobu ze spáchání zvlášť závažných zločinů dotačního podvodu a poškozování finančních zájmů EU, přečinu poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Zároveň jsou někteří obvinění stíháni pro trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby," upřesnila Ježková.

Podle policie má deset obviněných na trestné činnosti různý podíl. Šest z nich zastává nebo zastávalo funkce na radnici v Peci pod Sněžkou a ve Správě Krkonošského národního parku (KRNAP).

Mezi obviněnými je také starosta Pece Alan Tomášek (SNJ Sněžka) či bývalý ředitel KRNAP Jan Hřebačka. Policie dosud neuvedla jména podezřelých projektů, výši způsobené škody, ani nepotvrdila jména obviněných.

Kriminalisté doposud zajistili "obrovské množství" počítačových dat, které v současné době prověřuje znalec z oboru kybernetiky. Další znalecké posudky z oboru stavebnictví a architektury si policisté zadají. "O odborná stanoviska vyšetřovatelé požádali i státní instituce, například ministerstvo pro místní rozvoj, ministerstvo životního prostředí, ministerstvo dopravy a další," uvedla mluvčí.

Po zveřejnění případu se policistům ozvali další možní poškození, kteří dosud o podezření z trestního jednání obviněných mlčeli. "I díky jejich svědectví vyšetřování případu pokročilo," řekla bez dalších podrobností Ježková.

Trestná činnost se vztahuje k městu Pec pod Sněžkou a území svěřeného do péče Správy KRNAP. Kriminalisté koncem října zajistili na několika místech na Trutnovsku, včetně Pece, materiály při domovních prohlídkách a při prohlídkách nebytových prostor u fyzických osob i veřejné správy. V posledních letech prodělává horské středisko Pec pod Sněžkou výrazné změny, hodně se staví. Případ by se měla týkat také projektu loni dokončené Herní krajiny Pecka za 45 milionů korun na Portáškách nad městskou částí Velká Úpa.