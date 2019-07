Vylákal z lidí 68 milionů? Kauza Radka Strmisky se ještě potáhne, podal odvolání

Ze spisu vyplývá, že devětadvacetiletý Strmiska peníze od srpna 2012 do února 2014 vylákal od stovky lidí. Pod různými legendami zřejmě peníze vylákal jako investice ke zhodnocení, neměl ale v úmyslu je vracet. Obžalovanému hrozil trest odnětí svobody od pěti do deseti let.

"Dělal to fikaně. Dal jsem mu 5000 korun a on mi vrátil 6000. Později nabídl smlouvu na 100.000 a zpět jsem měl do měsíce dostat 110.000. Peníze jsem pak už ale neviděl," uvedl dříve jeden z podvedených.

Brněnský soud muži na konci června uložil osmiletý trest vězení i povinnost vrátit peníze poškozeným, kteří se s nárokem náhrady škody přihlásili. Jde asi o 18 milionů korun. Muž vinu popírá. "Odvolal se sám obžalovaný. Odvolání směřuje jak do výroku o vině, tak do výroku o trestu a výroků ohledně náhrady škody," uvedla mluvčí.

Šlo o druhý rozsudek v případu, Strmisku brněnský soud potrestal v listopadu 2017 sedmiletým vězením. Strmiska byl v té době ale vedený jako uprchlý, soud zasedal v jeho nepřítomnosti. Obhajoba se proti rozsudku tehdy odvolala a věc dostal na stůl Vrchní soud v Olomouci. Strmisku mezitím policie zadržela a vrchní soud rozsudek v květnu 2018 zrušil, případ vrátil zpět k novému projednání. Brněnský soud tak musel vzhledem k vypátrání muže začít s procesem prakticky od začátku, znovu vyslýchal i svědky, kteří ve věci už vyslechnuti byli.