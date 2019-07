Trest za ubodání hosta platí. Hostinského usvědčil mechanoskopický posudek

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Nejvyšší soud odmítl dovolání hostinského Romana Plechšmída, jenž v chatové osadě u Písku ubodal po myslivecké zábavě hosta své restaurace. Má si za to odpykat 12 let ve vězení. ČTK to zjistila z justiční databáze, plné odůvodnění zatím soud nezpřístupnil.