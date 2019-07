Při únikových hrách může jít opravdu o život. Většina provozoven ignoruje předpisy

Hasiči v Česku odhalili nedostatky u dvou třetin únikových her, nejčastěji provozovny nebyly v souladu s pravidly požární ochrany. Více než polovina provozovatelů také neměla kolaudační rozhodnutí. Hasiči od konce ledna do května zkontrolovali 178 prostorů. Na tiskové konferenci to dnes řekl náměstek generálního ředitele Hasičského záchranného sboru Daniel Miklós. Na kontrolu objektů, kde se únikové hry hrají, se hasiči zaměřili poté, co na začátku ledna zemřelo pět dívek při hře v Polsku. Nemohly utéct před požárem, který v místnosti vypukl.