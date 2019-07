Sosnarová se pře s historiky, zdali byla vězněm v gulagu. Na krajskou cenu už by ji nenavrhli

"Paní Sosnarovou bych už na ocenění nenavrhl a na přednášku bych ji nepozval. Současně bych ale chtěl vyzvat ke zvážení rychlých soudů, protože její životní osud byl dost pravděpodobně mnohem těžší a složitější, než ho měla drtivá většina z nás," napsal Grolich. Své vyjádření opírá o ve středu zveřejněný rozhovor se Sosnarovou v internetové DVTV, uvedl. Minulý týden Grolich na facebooku napsal, že nedokáže uvěřit, že emoce a síla vyprávění Sosnarové mohly být hrané.

Sosnarová říká, že byla v roce 1945 ve svých 14 letech spolu se svou matkou a devítiletou sestrou odvlečena do sovětského gulagu. Dosud uváděla, že tam strávila 19 let. V televizi DVTV nyní řekla, že poslední tři roky strávila v pracovním lágru, kde se pod zástěrkou výroby radiátorů odlévaly součástky pro tanky. "Já jsem myslela lágr jako lágr, baráky jak baráky," řekla. Potvrdila také, že nemá žádné dokumenty, které by její věznění v gulagu dokládaly. Pracovní knížka, kterou našel Hradilek a která ukazuje, že Sosnarová v tehdejším Sovětském svazu měla civilní zaměstnání, byla podle Sosnarové zfalšovaná.

Osmaosmdesátiletá Sosnarová, která žije na Brněnsku, o svých zážitcích ze Sovětského svazu víc než 15 let vypráví na besedách po celém Česku. Odškodnění pro oběti gulagů, které by v jejím případě činilo téměř tři miliony korun, jí Česká správa sociálního zabezpečení po několika letech zkoumání jejího případu nepřiznala.

Hradilek v rozhovoru pro Deník N uvedl, že Sosnarová v SSSR žila v místech, kde se zřejmě setkávala s lidmi propuštěnými z gulagu. Musela ale podle něj vědět, že není v pracovním táboře, ale je civilní zaměstnankyní. "Ona žila v dělnických podmínkách. Poválečný život v Rusku byl náročný, určitě tam byl hlad. Zároveň si ale myslím, že v Brně měla před válkou a po ní těžší život než v Nižném Tagilu," řekl. Podle něj také Sosnarová nemohla být svědkem upalování vězňů ve stodolách nebo pohřbívání lidí zaživa, jak říká, protože vězni takovým způsobem v gulagu zabíjeni nebyli.