Češi začali šetřit. Do lázní se jim nechce

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Čechů, kteří si sami hradí pobyt v lázních, za posledních pět let ubylo. V roce 2014 jich bylo přes 133.000, loni skoro 99.000, což byl pokles o téměř čtvrtinu. Naopak přibývalo těch, kterým lázně částečně nebo plně hradila zdravotní pojišťovna. V roce 2018 jich bylo asi 98.500, o pět let dříve 84.300. Více za pět let do českých lázní přijelo také cizinců. Vyplývá to ze zprávy Ústavu zdravotnických informací a statistiky Lázeňská péče 2018.