Trest za ubodání jednoho z dvojčat platí. Muž útočil "pod vlivem démonů"

Soudy uznaly Šandu vinným z opilství, nikoliv z vraždy. Za trojnásobnou částečně dokonanou vraždu by mu hrozilo 15 až 20 let odnětí svobody nebo i výjimečný trest.

Za opilství mohl Šanda dostat maximálně deset let. Podle trestního zákoníku spáchá tento čin člověk, který se požitím nebo aplikací návykové látky přivede do stavu nepříčetnosti a dopustí se v něm činu, jenž by byl jinak trestný. Rozbory krve a moči ukázaly, že Šanda při útoku nebyl pod vlivem pervitinu.

Incident se stal loni 8. března v rodinném domě v Horních Počernicích, kam Šanda přišel za svým známým, s nímž podle vlastních slov brával drogy. V té době tam byli na návštěvě další dva mladíci, dvojčata. Šanda měl s sebou nůž, se kterým si nejprve pohrával a potom s ním trojici bezdůvodně napadl. Jedno z dvojčat následkům zranění podlehlo, druhé zachránila operace. Hostitel vyvázl s probodnutým lýtkem.

Šanda později vyjádřil lítost a omluvil se. Popsal, že v době skutku měl "halucinace ve tvaru démonů". Pozůstalým má Šanda podle verdiktu uhradit celkem 2,4 milionu korun za způsobenou nemajetkovou újmu, dalších 213.000 musí zaplatit zdravotní pojišťovně.