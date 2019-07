Soudce Bajer je částečně vinen, bude mít nižší plat. Incident ve škole se ale neprokázal

Soud uznal Bajera vinným, že porušil své povinnosti, čímž ohrozil důvěru v nezávislé rozhodování soudce. Prokázalo se, že v několika případech po vyhlášení rozsudku použil ve vyhotovení rozhodnutí odůvodnění z jiného případu, způsobil i průtahy. Předseda senátu Radovan Havelec uvedl, že soud zvážil přitěžující i polehčující okolnosti. "Mezi přitěžujícími byl přímý úmysl, neboť jednal ve snaze obejít nastavený systém, aby nevyšly najevo průtahy. Nešlo o jediný exces nebo zkratkovité jednání," řekl Havelec.

Podle něj byl navíc Bajer v minulosti uznán vinným z průtahů ve 101 soudních věcech. "Polehčující okolností bylo, že se doznal, nesnažil se svalit odpovědnost na někoho jiného. Projevil lítost," řekl Havelec. Soud přihlédl také k Bajerovu silnému pracovnímu vytížení a jeho tíživé osobní situaci kvůli sporům o děti. Soud totiž zjistil, že od loňského do letošního června řešil Bajer každý měsíc vždy více případů, než byl průměrný počet případů soudců děčínského soudu. Někdy počet případů u Bajera činil i dvojnásobek průměru.

Soud uvedl, že Bajer dosahuje dlouhodobě nadprůměrných výkonů. "Existuje možnost nápravy a u podobných případů nebylo ukládané odvolání. Je to ale vážné varování, protože návrh na odvolání nebyl zjevně nepřiměřený," zdůraznil Havelec, který Bajerovi řekl, že by se měl vyvarovat jakéhokoliv porušování povinností, jinak to může mít fatální následky. Bajer i místopředseda děčínského soudu Jiří Gloc, který navrhoval zproštění, rozhodnutí nechtěli komentovat.

NSS naopak Bajera zprostil kárné žaloby z nevhodného chování na veřejnosti. Spočívalo podle kárné žaloby v tom, že soudce přišel do základní školy, odkud podle pedagogů při vyučování násilím odvedl plačící dceru ze třídy. Bajer řekl, že ve škole byl a dceru odvedl, popřel však, že by se skutek stal tak, jak byl popsaný. Podle Bajera je celá situace mstou vůči němu a snahou zbavit ho možnosti setkávání s dětmi. Podle NSS nelze prokázat, že se skutek stal tak, jak byl popsaný. "Neprokázalo se, že by dívka plakala nebo že by ji odvedl násilím," dodal Havelec.

Kárnou žalobu podala v minulosti tehdejší předsedkyně děčínského soudu Zdeňka Hošková, která se ale stala soudkyní krajského soudu. Pověřený vedením děčínského soudu je nyní místopředseda Gloc.