Nájezdy sběračů borůvek pominuly, v Krkonoších nebude omezení ani letos

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Omezení vstupu do některých oblastí Krkonoš kvůli sběračům borůvek letos nebude. Není nutné, protože masivní nájezdy sběračů borůvek v posledních letech pominuly. ČTK to dnes řekl mluvčí Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Radek Drahný. Omezení správa parku nezavedla už loni. V předchozích letech platilo vždy přibližně od poloviny července do poloviny října.