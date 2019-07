Česko má hlídky ve vlacích proti nelegálním migrantům. Lidé se jim smějí

Video začíná záběrem na dva muže z málo známého nacionalistického uskupení na vlakovém nádraží v Drážďanech, kde začíná jejich cesta za „monitorováním“ lidí, „kteří by nemuseli, jak se říká, být čistší, a v pohodě a legální“. Muži se vydali z Drážďan do Bad Schandau, protože se prý jedná o místo, odkud je snadný přístup do Česka.

„Na základě událostí, které se u nás staly, a protože nás vláda ani ozbrojené složky nedokáží ochránit, tak my v rámci občanské připravenosti a občanských práv začínáme monitorovat pohyb osob do ČR,“ uvedl na videu Michal Moravec. Jeho společník v černých brýlích celou dobu jen mlčí, což neušlo diskutujícím pod videem i facebookovou stránkou uskupení.

„Jako pobavilo, hlavně ta dřevěná hlava, co stojí vedle toho, co má dostatečné IQ, aby zvládnul rámcově plynule mluvit. Jinak, vy potomci, utíká se od nás na západ ne, opačně,“ nešetřil ironií jeden komentář. „Tohle je náckovskej kanál nebo si dělá z nácků naopak srandu? To jsou tak bizarní videa, že to není snadný poznat,“ diví se jeden diskutující.

„Obávám se, že jediní dva podivíni, jste byli v celém vlaku vy dva,“ stojí v dalším. Moravec přiznává, že „dnes jsme nezaznamenali žádné závadné osoby, které by podléhaly tomu, aby byly kontrolovány.“ Přesto se chlubí tím, že upozornili průvodčího na dvě „podezřelé osoby, které po zjištění okolností byly vysazené z vlaku“.

Podle některých diskutujících by si za svou „statečnost“ zasloužili ocenění. „Klucí se svezli vlakem. Sami, bez dozoru! To si zaslouží Řád bílého lva za statečnost.“

Oběma mužům poděkoval i bývalý bulvární novinář a starosta městské části Praha-Řeporyje, Pavel Novotný. „Hele jak mě se bude dnes TAK klidně spát! Děkuji tady chlapcům, že prošli celý vlak!!! Doufám, že pak dají kluci vědět, až ty záběry vyhodnotí samozřejmě! A děkuji, za upozornění průvodčího na ty dvě osoby, které pak byly vysazeny!“

Někteří diskutující však byli i jednáním obou mužů pohoršeni. „Z jakého titulu máte právo obtěžovat lidi?“ táže se jedna diskutující. „To se budu moc smát, až vás Němci vysekají. Co si to dovolujete vůbec kontrolovat lidi? Oni si s vámi němečtí policajti už poradí,“ rozčílil se další.

Podle policie k tomu skutečně nemají žádné právo. „Běžní cestující, což jsou i dvě osoby na videu, se během přepravy musí řídit přepravním řádem. Žádný cestující nemá oprávnění provádět kontrolu osob ani jízdních dokladů,“ sdělil Deníku N mluvčí policejního prezidia David Schön.

Podle mluvčí ministerstva vnitra, Hany Malé, jsou Nezávislí nacionalisté jen virtuální skupinou, která zůstává bez větší odezvy extremistické scény. Sám Moravec podle Deníku N však na ní má vazby. Ještě letos vedl pražskou organizaci Dělnické strany sociální spravedlnosti, za niž také opakovaně kandidoval ve volbách. Ze strany byl pro porušování pravidel vyloučen.

Uskupení na videu říká, že chystá další akce. Moravec to potvrdil. „Plánujeme jejich rozšíření. Vše je otázka lidské síly. Motivací je ochrana občanů, státních hranic a území našeho státu před ilegálními migranty. A hlavně si od těchto akcí slibujeme, že se probudí patřičná místa a začnou brát situaci kolem uprchlíků vážně,“ napsal Deníku N Moravec.

Uskupení se zřejmě inspirovalo ze Slovenska. V roce 2016 Ľudová strana Naše Slovensko Mariana Kotleby poslalo své členy hlídkovat do vnitrostátních spojů, aby hledali „nelegální migranty.“ Akce se setkala s ostrou kritikou a v roce 2017 vznikl zákon, podle něhož může ve vlacích hlídkovat jen policie.