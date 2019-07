Nová zpráva o migraci. Kolik bylo v Česku dopadeno ilegálů?

Mírně poklesl také počet migrantů, kteří přes Česko projížděli do dalších zemí. Policie jich ve druhém čtvrtletí zadržela 50, od ledna do konce června pak 109. Byli převážně z Iráku, Afghánistánu, Sýrie a Jemenu. "Nejvíce osob cestovalo do Německa a Velké Británie," uvedlo ministerstvo.

Počet lidí, které policie ročně zadrží, protože neoprávněně pobývají v ČR, se pohybuje kolem 5000. Výjimkou je rok 2015, kdy počet zadržených migrantů přesáhl 8500. V době vrcholící migrační krize se na výrazném zvýšení celkového čísla ve značné míře podíleli uprchlíci, kteří přes Česko procházeli do jiných zemí Evropské unie.

Letos se na nelegální migraci zatím podíleli lidé z 87 států. Ukrajinců zadržela policie v prvním pololetí 764, následovali Moldavané, Vietnamci a Rusové. Téměř 2500 ze zadržených přistěhovalců v Česku pobývalo, na letišti zajistili policisté 202 cizinců.

Situace ohledně legální migrace je podle vnitra stabilní. "V současné době je zde registrováno více než 570.000 cizinců. Téměř čtvrtina z nich pochází z Ukrajiny," uvedlo ministerstvo. Pětinu přistěhovalců pak tvoří Slováci. Cizinci nejčastěji do Česka přicházejí kvůli práci, někteří i za svými rodinami, studovat nebo podnikat.

V první polovině roku evidovalo ministerstvo v ČR také 1065 žádostí o mezinárodní ochranu. Nejvíce žádostí podali Arméni, Ukrajinci a Gruzíni.