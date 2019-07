Říkáte blbosti. Známá herečka se naštvala na Babišova muže, poslala mu drsný vzkaz

Bláha pohoršil většinu českých žen, když ve Sněmovně během rozpravy nad zvýšením rodičovského příspěvku tvrdil, že ženy na mateřské dovolené ztrácejí pracovní i běžné návyky. Kritikou nešetřily ani přední české političky v čele s poslankyní Olgou Richterovou (Piráti) či ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou.

„Je to ve výsledku pět let vyloučení ze systému. Dostáváme se do stavu, že ti lidé absolutně ztratí pojem o tom, co to je vstávat třeba do práce, organizovat si rodinný život tak, jak by měl být organizován,“ kritizoval poslanec ANO v polovině července ženy, které kvůli dětem vypadnou z pracovního procesu.

Jeho slova vytočila je i Bára Kodetová, která má na rozdíl od Bláhy s výchovou dětí přímé zkušenosti. „Milý pane Jiří Bláho, mám tři dcery a manžela, pro kterého jsem se rozhodla částečně opustit svou kariéru herečky. Svou rodinu miluji a na tzv. mateřské dovolené jsem průběžně 19 let. To, co říkáte v projevu v Poslanecké sněmovně, je taková blbost. Odpusťte mi to slovo, které s oblibou používal pan Werich,“ pustila se do poslance herečka prostřednictvím facebooku.

„Budiž Vám to odpuštěno, pravděpodobně jste na mateřské nikdy nebyl. Nejenom, že vykonáváme povolání hodné náročnosti výkonného manažera a návyky a povinnosti si musíme určovat v souvislosti se službou sociálních pracovnic,“ pokračuje známá herečka a maminka v jedné osobě.

Barbora Kodetová totiž rozhodně nesouhlasí s tvrzením, že jsou ženy na „dovolené“. „Fyzicky pracujeme jako uklízečky, kuchařky, vychovatelky, taxikáři. V mém případě i jako zedník, zahradník a chovatel mnohé zvěře. Ale hlavně se nesmírně těšíme do své původní nebo jakékoli práce!!!! Většina z nás jsou totiž schopné a silné ženy, které si poradí v jakékoli situaci. Které se pouze rozhodly udělat to nejlepší pro své děti!“ vysvětluje náročnost mateřství žena, která s tím má bohaté zkušenosti.

Navíc poukazuje, že i ženy, které strávily dlouhý čas doma, se dokáží uplatnit, když je třeba! „Věřte, že se o svou rodinu postarat dokážeme. A že i ty návyky, které přinese náš další život bez mateřské, zvládneme dobře. Moje maminka byla „žena v domácnosti“ 40 let. Po smrti mého otce napsala knihu, vystudovala CEVRO Institut s titulem Mgr. a je i ve svých letech neuvěřitelně schopná a aktivní. Vždy záleží na člověku a jeho schopnostech!“ vzkázala Bláhovi ostře na závěr.

Za pravdu jí dal i její manžel Pavel Šporcl, který její slova sdílel na sociálních sítích.