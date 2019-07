Plánoval lékař Barták vraždy zpoza mříží? Znalci jsou v koncích

V Liberci dnes výslechem primáře pražské psychiatrické nemocnice v Bohnicích pokračoval soud s lékařem Jaroslavem Bartákem, který je obžalovaný z plánování tří vražd a vydírání. Jiří Švarc za znalecký ústav uvedl, že nejsou schopni posoudit, zda mohl Barták považovat své plánované protiprávní jednání za uskutečnitelné. Podle Švarce otázka překračuje hranice, kdy by mohl odpovědět jako odborník. "To je pro nás otázka klíčová, ale ryze právní. Odpovídali bychom jako laici, necháváme to na posouzení soudu," řekl primář bohnické nemocnice.