Známý herec se zlobí na politiky: Prolhaný Babiš, nemocný a alkoholem unavený prezident

Vašinka se proti Babišovi vymezil například tím, že načetl audioknihu Obrana před Babišem. „Nebál jsem se komunistů, agentů Stb a zlodějů za minulého režimu a nebojím se jich ani teď. Doufám, že zvítězí čest a morálka nad žvástama a pomstychtivostí v hradním opevnění, odkud vanou nehorázné lži jakoby nad vyčpělým desetistupňovým pivem páté cenové skupiny. Chci žít ve státě, kde platí právo a morální hodnoty. Když toto budeme ctít sami, můžeme to vyžadovat po druhých. Naslouchejte audio knize “Obrana před Babišem”, kterou jsem načetl a v které bych neškrtl ani čárku,“ hlásá herec prostřednictvím facebooku.

Obrátil se také přímo na premiéra, kterému poslal dopis. Jeho obsah zveřejnil ve skupině „Zastavme Babiše“. „Tak se tak koukám do jezírka a zase přemýšlím o tom, jak krásná by mohla ta naše země být nebýt hlupáků...“ okomentoval svůj dopis Vašinka.

V listu Babišovi mimo jiné vyčítá to, jak mluví. „Jste bohužel premiérem České republiky, tak vás prosím, naučte se alespoň mluvit česky. Vždyť je to hrůzostrašné jak se vyjadřujete a mě jako Čecha to uráží. Jak k tomu přijdou ti mladí občánci, když z úst představitelů tohoto státu slyší vaše slovní paskvily a z vystupování nemocného, pomstychtivého a alkoholem unaveného prezidenta jsou slyšet sprostá slova,“ kritizuje herec nejen šéfa ANO, ale i prezidenta Miloše Zemana.

„Jestli podobně mluvíte v EU anglicky a francouzky, nedivím se, že tam máme takovou pozici jakou máme a že nás nechtějí brát vážně. Ona totiž stokrát opakovaná lež se stává pravdou a na to vy spoléháte,“ vyčítá Babišovi.

Za příklad mu proto dává Zuzanu Čaputovou. „Měl byste hodně naslouchat a sledovat vystupování nové slovenské prezidentky. O obsahu vašich politických vystoupeních ani psát nechci, protože to ani selský rozum brát nemůže. Už jenom to, že jste byl komunista je vaše nejhorší vizitka. Vám asi rodinu nezničili a měl jste se za nich dobře, proto s nimi teď tak rád spolupracujete. A to nemluvím o fašistickém hnutí SPD. Odmítl jste v Otázkách Václava Moravce odpovědět, jestli víte, co je to demokracie. Až tohle pochopíte, zajisté vám dojde význam slov čest, pravda a morálka.

Stydím se, opravdu velice se stydím, že vládnete této zemi a prosté občany uplácíte koblihami,“ dodal Vašinka.

Další dopis pak herec a dabér poslal předsedovi Poslanecké sněmovny (ANO) Radku Vondráčkovi. „Jste mladý člověk, jste právník, ale, prosím, co vám říká čest a morálka? A neobracejte se, prosím, do minulosti, co dělali “oni” a jak konali “oni”. Vy spravujete tuto zemi dnes s nehorázně prolhaným panem Babišem. Nevím, jak to později budete vysvětlovat svým dětem, ale snad ony sami pochopí co je to čest a morálka. Obhajujete neústavní kroky nemocného a alkoholem unaveného prezidenta a ze starších lidí děláte hlupáky a tvrdíte jim, že za vás se mají líp. To je, prosím, ta největší lež, jakou jsem kdy slyšel,“ nešetří kritikou Vašinka.

Nelíbí se mu ani to, jak se vláda zachovala k seniorům. „O to, o co jste mé osmašedesátileté mamince zvedli důchod, o to jste jí zkrátili příspěvek na bydlení. Nevím, co vám říká demokracie, ale s vámi a vaším hnutím je pošlapávána každým dnem. Za veškeré vaše vystupování v politice se hluboce stydím,“ vzkazuje Vondráčkovi herec.

Vašinka se v 70. a 80. letech objevoval ve filmech a televizních seriálech, poprvé v roli studenta ve filmu Plavení hříbat (1975). Po útlumu v 90. letech se znovu začal vracet k televiznímu a filmovému herectví, např. v seriálech Četnické humoresky (2000), Pojišťovna štěstí (2004), Vyprávěj (2009), Expozitura (2009) nebo ve filmové komediální trilogii Kameňák (2003, 2004 a 2005).

Svůj hlas propůjčil řadě seriálových postav, zmínit lze vrchního agenta Leroye „Jethro“ Gibbse ve všech řadách seriálu Námořní vyšetřovací služba NCIS. Pravidelně propůjčoval hlas např. Nicolasi Cageovi nebo Richardu Gereovi.