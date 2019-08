Záhadný čistič z Karlova mostu se přihlásil. Nabídl se, že graffiti zdarma dočistí

Sprejerské nápisy zmizely z Karlova mostu v neděli v noci – podle památkářů, kteří už začali na odstranění malůvky také pracovat, byl tento zásah neodborný. Oni sami předem avizovali, že jde o složitou práci, která bude trvat až do poloviny srpna.

K činu se teď přihlásil Miloslav černý, který se odstraňováním podobných nápisů živí. Pro televizi Seznam uvedl, že k práci používá vysokotlaký proud horké páry. Tuto techniku podle něj lze použít jen v případě, dokud je graffity čerstvé.

I proto se nakonec rozhodl na Karlově mostě jednat na vlastní pěst. „Zhruba čtrnáct dní se nic nedělo, a protože jsem věděl, že je to mezní doba, tak jsem přišel na místo,“ popisuje Černý. U pilíře našel restaurátory, kteří k mytí nápisu údajně používali organická rozpouštědla.

Je ovšem přesvědčený o tom, že jeho technika je účinnější a především šetrná k materiálu, v tomto případě pískovcovým kvádrům. I proto si jedno ráno přivstal a od pěti začal pilíř sám čistit. Hotovo měl za asi dvě hodiny.

Důrazně ale odmítl, že by chtěl nějak zesměšňovat odborníky. Jeho motivací bylo to, že chtěl most vidět hezký a čistý – stejně jako každý jiný Čech. Popírá také, že by si tímto způsobem chtěl dělat reklamu. Přihlásil se až ve chvíli, kdy zjistil, že po něm pátrá i policie.

Památkáři už varovali, že práce byla provedena neodborně a že je potřeba místo ještě dočistit. Podle Černého to má hned dva důvody – když pracoval, nebylo venku právě dobré světlo: navíc nejsou na mokrém povrchu také nejsou všechny detaily viditelné. i proto se nabídl, že práci zdarma dokončí.

Příběh pana Černého zaujal i řadu licí na sociálních sítích. „Pokud nepřijde nějaké překvapení, v tomhle příběhu je celé české zaostávání. Kombinace pomalosti, alibismu a malých znalostí. Ne, že by se mělo odstraňovat bez informace majiteli a v noci, ale také není důvod k průtahům. Nepochybně teď stát vynaloží nemalé peníze, aby tohoto člověka za něco nějak potrestal...“ posteskl si zubař a moderátor Roman Šmucler.

Karlův most je podle něj jen jeden z mnoha případů. „Zase jsem jel odpoledne kolem několika silničních staveb v pracovní den v 16.00. Všude zaparkovaná technika a klid. OK, tak nestavme jako Němci i v noci (já bych tedy rád zaplatil vyšší náklady a jsem PRO) ale nejde v létě stavět aspoň odpoledne, někde? Stavět desítky let dálnici, vyměňovat asfalt měsíc, dva, to se nikam civilizačně nedostaneme...“ varuje Šmucler.