Za vraždy na Písecku padly výjimečné tresty. Oběti umíraly trýznivě, řekla soudkyně

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Na 27 a 28 let do vězení poslal dnes českobudějovický krajský soud Slováky Jána Moncoľa a Michaelu Krajčovou za vraždu manželů na Písecku. Podle obžaloby odsouzení zabíjeli kvůli penězům, zavražděnému páru ukradli přibližně 400.000 korun. Jedná se o nejvyšší tresty, které českobudějovický krajský soud v uložil od prosince roku 2010, kdy poslal vraha dvou žen do vězení na doživotí. Rozsudek není pravomocný, všechny strany si ponechaly lhůtu pro odvolání.