Prague Pride vyvrcholí 10. srpna. Do duhového průvodu vyrazí i zahraniční diplomaté

Vedoucí diplomatických misí ze 16 zemí také podepsali společné prohlášení, ve kterém vyjádřili podporu lidským právům a základním svobodám leseb, gayů, bisexuálů a transsexuálů (LGBTI).

"Máme za to, že různorodost je pro svět přínosem. O zkvalitnění institucionální ochrany před diskriminací se zasazujeme i za hranicemi našich států, usilujeme o odstraňování nebo změnu diskriminačních zákonů, praxí a postojů a o snižování násilí a obtěžování založeného na diskriminaci," stojí v prohlášení podepsaném velvyslanci Albánie, Dánska, Finska, Francie, Izraele, Kypru, Mexika, Nizozemska, Rakouska, Řecka, Británie, Španělska, Švédska, Švýcarska, USA a kanadským chargé d’affaires.

🇨🇦 Embassy is supporting the human rights of all, incl. LGBTI persons & is joining the @praguepride Parade on 10.8. with diplomats from 10 other countries behind a #DiplomatsforEquality banner.Check out the 🏳️‍🌈 on display at our mission&come join us! https://t.co/MNkvXSmcKX pic.twitter.com/Bmn70A1QLJ