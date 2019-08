"Naplnil všechny znaky obecného ohrožení z nedbalosti, vydal lidi v nebezpečí smrti nebo ublížení na zdraví. Vybočoval ze směru své jízdy, ohrožoval i osoby jedoucí v protisměru," uvedla soudkyně Ivona Otrubová. Muži původně hrozil trest od šesti měsíců do pěti let. "Obžalovaný stojí před soudem poprvé, je to polehčující okolnost, ale musím konstatovat, že jediná. Mám za to, že postačí uložení trestu výchovného," doplnila soudkyně. Trest je podle ní vyměřen v první polovině trestní sazby, naopak s dlouhou zkušební dobou a s delším trestem zákazu činnosti.

Žalobkyně Olga Jedličková s trestem souhlasila. Podmíněný trest je podle ní v tomto případě na místě s ohledem na bezúhonnost obžalovaného i na to, že následky nebyly vážnější. "Ohrožení spočívalo zejména v tom, že obžalovaný ve stavu těžké opilosti vyrazil na silnici druhé třídy a na dálnici, kde byl poměrně hustý provoz. Řídil přitom soupravu s více než 16,5 tunami, která klade na řidiče jednoznačně vysoké nároky, aby byl pohotový, neboť v případě kolize s takovým vozidlem jsou následky tragické," řekla novinářům státní zástupkyně.

Nehoda se stala 25. ledna, muž jel z Tovačova přes Bedihošť na Prostějov a po dálnici směrem na Vyškov. Na jeho jízdu, kdy kličkoval po silnici a přejížděl z pruhu do pruhu, už před nehodou upozorňovali policii svědci na tísňovou linku. "Řidič podezřele s návěsem kličkoval, jeli jsme za ním z Bedihoště až do Prostějova. Vjížděl do protisměru, až do příkopu, ohrožoval protijedoucí vozidla, v jednom případě vjel i na chodník," uvedl dnes u soudu jeden ze svědků.

Jízdu nezvládl zhruba na 20. kilometru dálnice D46, kde vybočil mimo komunikaci a narazil do stromu. Na tachometru měl přitom nejvyšší rychlost 90 kilometrů v hodině. Policista, který u nehody zasahoval dnes uvedl, že z kabiny vypadla láhev vodky, která se kutálela po dálnici.

Obžalovaný z Bystřice pod Hostýnem přiznal pochybení, popřel však, že by pil před jízdou. Vodky se prý napil až při vjezdu na dálnici, protože mu bylo zle. Soudkyně však jeho verzi neuvěřila, odkázala na tři dechové zkoušky a především znalecký posudek, takže opilý vyjížděl už z Tovačova.

Řidič byl obžalován z obecného ohrožení z nedbalosti se sazbou šesti měsíců až pět let. Původně byl obviněn podle mnohem přísnější právní kvalifikace, a to z obecného ohrožení, kdy mu hrozila sazba tři až osm let, vyšetřovatelé však případ nakonec překvalifikovali.