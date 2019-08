Obžaloba tvrdí, že Elischer dlouhodobě vycházel vstříc požadavkům svého přítele Nguyen Quoc Hunga, pro kterého v neveřejných rejstřících lustroval řadu stíhaných Vietnamců. V několika případech pak údajně Vietnamcům zmírnil či naopak zvýšil trest.

"Nikdy jsem nepřijal peníze, abych rozhodoval nezákonně. Ostatní obžalované kromě pana Hunga neznám, nikdy jsem se s nimi nesetkal, vietnamsky neumím," řekl Elischer u pražského městského soudu, který dnes jeho obžalobu začal projednávat.

Devětapadesátiletý muž tvrdí, že rozhodoval vždy nestranně a spravedlivě. Kolegovi Ľubomírovi Klimáčkovi, který v jejich senátu rozděloval případy, si podle vlastních slov nikdy neřekl o přidělení konkrétní věci.

"Trvám na tom, že nikoho z členů senátu jsem nikdy neovlivňoval v jeho rozhodnutí. Všechna rozhodnutí byla výsledkem diskuse. Taky se musím důrazně ohradit proti tomu, že by mě pan Hung naváděl k trestné činnosti nebo mi ji nějakým způsobem organizoval," uvedl soudce. "S panem Hungem si vykáme. Kdyby to měla být osoba tak blízká, že by mě měla korumpovat, tak by to asi vypadalo trochu jinak," doplnil.

Elischer vyzdvihl, že prověrka všech jeho spisů, kterou nařídil předseda vrchního soudu, nezjistila nic mimořádného. Podivil se také nad tím, že státní zástupci nenapadli jeho rozsudky dovoláním nebo jinými mimořádnými prostředky, pokud měli indicie, že rozhodnutí nejsou v pořádku. Podle něj to neudělali, protože by se dověděli, že rozhodování jeho senátu bylo správné.

Ohledně obstarávání informací pro Hunga Elischer připustil, že to skutečně dělal, nicméně podotkl, že "v mnoha případech šlo o veřejné informace". "Rozhodně jsem to nečinil, abych mu nebo komukoliv poskytl nějakou výhodu," zdůraznil. "Bral jsem to tak, že pan Hung má známé ve Vietnamu a že se zajímá o jejich osud," vysvětlil.

Elischer zkritizoval práci Národní centrály proti organizovanému zločinu i státního zastupitelství. Podle něj "se nedá říct, že by znaly právo". "Vždy byla uplatňována jedna vůdčí idea: obviněnému nic nepovolit, ničemu nevyhovět, vše zamítnout, maximálně porušovat jeho práva na obhajobu," řekl. Postěžoval si mimo jiné na to, že policie mu vyčlenila pouhé tři dny k nastudování jeho trestního spisu, který měl v té době přes 7000 stran. "Nevím, kde je právo na fér proces," poznamenal.

V souvislosti s policisty použil soudce vrchního soudu i rčení "blahoslavení chudí duchem". Obvinil je z toho, že mu při domovní prohlídce "zašantročili" mobilní telefon, který podle něj obsahoval důkazy v jeho prospěch. Zmínil také, že jeho stíhání se "velmi hodilo" pražské vrchní státní zástupkyni Lence Bradáčová, která podle něj "vede soukromou válku" s pražským vrchním soudem.

Elischer zcela odmítl motiv naznačený obžalobou - totiž že chtěl korupcí řešit svou ekonomickou situaci a uspokojit svou zálibu v cestování. Popřel, že peníze, které policie našla u něj v kanceláři, pocházely z trestné činnosti. Uvedl, že u sebe vždy míval větší množství hotovosti, protože nedůvěřuje bankám. Poukázal také na to, že vydělával 110.000 korun měsíčně. "Je o mně všeobecně známo, že jsem abstinent a nekuřák. Jedinou mou zálibou je běh, a to je velmi levná zábava," řekl.

Elischerovi hrozí za zneužití pravomoci, přijímání úplatků, neoprávněný přístup do počítačového systému a za nadržování až 12 let vězení a také trest propadnutí majetku.