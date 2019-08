Zelenka mimo jiné kritizoval, že se k rozhodnutí vrchního soudu v kauze bývalého ministra Davida Ratha vyjadřoval mluvčí USZ, považoval to za "okopávání". Rozhovorem se plánuje zabývat Soudcovská unie na své zářijové republikové radě.

Zelenka v rozhovoru mimo jiné uvedl, že ho uráželo, když Rathův případ komentoval "řadový státní zástupce, který je shodou okolností mluvčím USZ", a to bez znalosti spisu. "Z mého pohledu je to velice zásadní protiprávní jednání, které bych mohl označit za kárné provinění. Patnáct let jsem byl kárný soudce," uvedl Zelenka.

Lata na to řekl, že zhodnocení Zelenkovy přesvědčivosti a důvěryhodnosti nechá na čtenářích rozhovoru. "Obecně platí, že veškerá soudní rozhodnutí mají být předmětem kritického zkoumání, a to už na základě jejich vlastní obsahové úrovně a přesvědčivosti. Nelze tvrdit, že ten, kdo nenastudoval kompletní soudní spis, musí mlčet," řekl.

Šéf USZ nesouhlasí ani s tvrzením, že není úkolem soudců srozumitelně veřejnosti vysvětlit svá rozhodnutí. "Vyjádření soudce Pavla Zelenky v tom smyslu, že on veřejnosti nic vysvětlovat nemusí, je přinejmenším velice nešťastné a ve svém důsledku ohrožující důvěru v celý justiční systém," konstatoval Lata. Ze stejného pohledu se chce rozhovorem zabývat Soudcovská unie.

"Rozumět (rozhodnutí) má ten, kdo je účastníkem řízení. Přesah do veřejnosti by v kauzách, když jsou společensky závažné, být měl," řekl serveru iRozhlas.cz místopředseda unie František Kučera.

Zelenkův senát Vrchního soudu v Praze v roce 2016 konstatoval, že odposlechy v korupční kauze kolem Ratha nejsou použitelné jako důkaz, protože soud nedostatečně zdůvodnil jejich nasazení. Nejvyšší soud však později rozhodl, že použitelné jsou. Mluvčí USZ to ve vyjádření kritizovaném Zelenkou označil za vítězství zdravého rozumu.

Podle Zelenkova senátu, který letos v červnu snížil někdejšímu politikovi prvoinstanční trest 8,5 roku vězení za manipulace se zakázkami na sedm let, však použití odposlechů v Rathově případu bylo nezákonné a stanovisko Nejvyššího soudu se uplatní při rozhodování až v budoucích případech.