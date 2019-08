Muž utonul v řece na Znojemsku, našel ho policejní psovod

Informaci o pádu muže do Dyje přijal operátor tísňové linky od náhodných svědků, kteří uviděli v dáli postavu a následně uslyšeli šplouchnutí do vody. "Přestože se snažili muže najít, jejich snahu hatila tma a komplikovaný terén. Nevěděli přesně, v kterých místech mohl muž do řeky spadnout, a tak se rozhodli vytočit linku tísňové volání," uvedla mluvčí.

Operační středisko na místo vyslalo policejní hlídky i psovoda se služebním psem. Právě služební pes označil místo, odkud muž do vody spadl. "U takových případů je každá minuta drahá, a to si uvědomoval také psovod. Snažil se proto sestoupit do řeky tam, kde jeho čtyřnohý parťák Tony místo označil," sdělila dále mluvčí.

Pátrací akce tak byla do několika málo minut ukončena, psovod v řece opravdu našel bezvládné tělo. Policisté následně muže z vody vytáhli a začali provádět resuscitaci, a to až do chvíle, kdy ho předali záchranářům. Snaha záchranářů ale byla už marná, muže se oživit nepodařilo.