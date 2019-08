Výbuch plynu v karvinském bytě byl úmyslný? Policie má vážné podezření

"Muže jsme zatím nemohli vyslechnout," uvedla mluvčí karvinské policie Zlatuše Viačková. Podle policie existuje podezření, že plyn někdo pustil úmyslně. "Musíme s výslechem počkat, až zraněný muž bude schopen všech úkonů. Potvrdit to musí i psychologové," řekla Viačková. Dodala, že experti budou zkoumat i to, zda muž netrpí duševní poruchou.

Výbuch v bytě v Karviné-Novém Městě se odehrál v úterý okolo 14:30. Jeden člověk utrpěl zranění. "Zranění utrpěl šestapadesátiletý muž. Jedná se o lehčí poranění hlavy a hrudníku," uvedl mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl.

Zdravotníci podle něj na místě ošetřili i další dva obyvatele domu. "Jednalo se o muže a ženu středního věku. Nebyli zraněni, utrpěli psychický otřes," dodal.

Policisté a hasiči z domu evakuovali 12 lidí. Všichni se později mohli vrátit do svých bytů. Statik totiž zjistil, že statika objektu ve vlastnictví společnosti Residomo není narušena. ČTK to před 17:00 potvrdili mluvčí firmy, města i policie. Mluvčí firmy Residomo Kateřina Piechowicz uvedla, že škodu způsobenou výbuchem by společnost mohla vyčíslit během následujících dní. Podle policie se prvotní odhady pohybují okolo 200.000 korun.