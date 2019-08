Jak se "zbavit" důchodců? Češi mají nový problém

Domovy pro seniory nestačí současné poptávce – potýkají se s nedostatkem místa. Statistiky Ministerstva práce a sociálních věcí ukazují, že domovy ročně nevyhoví přibližně 35 tisícům žádostí.

Míst v domovech pro seniory nebude nikdy dostatek. Je proto nutné rozšířit terénní služby a pomoc, která by přišla za seniory přímo domů. Rodinu samozřejmě nikdo nenahradí, ale do budoucna nelze spoléhat na to, že se o každého seniora plně postarají příbuzní. Ideální by bylo propojit pomoc rodiny právě s terénní a ambulantní službou,“ říká Jakub Carda z organizace Společně, o. p. s.

V Česku se přitom střední délka života dlouhodobě prodlužuje. Muži narození po roce 2010 mají naději na dožití téměř 76 let, ženy pak téměř 82 let. Stárnutí populace pociťují i v Moravskoslezském kraji, kde je také nejvíce Senior Pointů v Česku.

„Náš kraj stárne. V blízké době bude v seniorském věku třetina zdejší populace. Senioři jeví velký zájem o společné akce, Senior Pointy jsou plné. Pro radu nebo si jen popovídat přijdou denně desítky zájemců,“ doplňuje náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jiří Navrátil.