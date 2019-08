Soudce Elischer lustroval lidi v neveřejných rejstřících? Promluvila bývalá zapisovatelka

Obsáhlá obžaloba tvrdí, že Elischer od roku 2013 dlouhodobě vycházel vstříc požadavkům svého přítele a dalšího obžalovaného Nguyen Quoc Hunga, pro kterého v neveřejných rejstřících lustroval pachatele z řad Vietnamců. V několika případech pak stíhaným Vietnamcům údajně zmírnil za úplatek trest a v jedné kauze měl naopak tresty zvýšit ze msty, protože obžalovaní nepřistoupili na nabídku jeho "služeb".

Elischer s obžalobou nesouhlasí, při minulých jednání uvedl, že nepřijal žádné úplatky. Popřel také, že by se mu Vietnamci za informace z rejstříků revanšovali. Na otázku, proč s Hungem diskutoval i o živých kauzách, Elischer v úterý odpověděl, že se baví velmi otevřeně s každým. Odmítl, že by se Hung za lustrované Vietnamce "vysloveně přimlouval".

Zapisovatelka Marie Kožejová s Elischerem dříve pracovala u ústeckého krajského soudu, kromě pracovního spolu prý měli i osobní vztah. Žena dnes ve své výpovědi řekla, že poté, co Elischer odešel k Vrchnímu soudu v Praze, s ním zůstala v kontaktu přes telefon a přes e-mail. Elischer po ní prý jednou za několik měsíců žádal, aby pro něj získala informace o různých osobách v neveřejných justičních rejstřících. Šlo podle ní zejména o osoby vietnamské národnosti, byli mezi nimi ale i Češi.

"Pracovala jsem s ním osm let, takže jsem mu věřila, že je všechno v pořádku," vysvětlila Kožejová, proč údaje zjišťovala. Jako zapisovatelka podle svých slov u soudu stále působí, nyní má ale zakázaný přístup do rejstříků.

Kožejová také nosila do pokladny částky, které jí Elischer posílal na účet. Šlo prý o peníze určené na náhradu škody způsobené trestnou činností, které soudci dával Hung. "Nikdy jsem se na nic neptala, prostě když mě o to požádal, tak jsem to udělala," řekla Kožejová.

U městského soudu dnes vypovídal i soudce ústeckého soudu Ondřej Peřich. I ten pro Elischera v několika případech zjistil údaje z neveřejného rejstříku. "Ano, obrátil se na mě. Já jsem to pak dělal, že jsem zadal rok narození do registru a vyšlo mi buď něco, nebo nic," řekl Peřich. Elischer své žádosti prý odůvodnil například tím, že obhájkyně v jím řešeném případu navrhuje svědka, o kterém chce zjistit informace. Peřich doplnil, že údaje podle jeho názoru nebyly použitelné pro nějakou trestnou činnost.

Soud dnes vyslechl i Hungovy známé, další svědci budou vypovídat ve čtvrtek a v pátek. Stíhání čelí vedle soudce a Nguyen Quoc Hunga dvě Vietnamky, které podle obžaloby poskytly úplatek za své příbuzné, a dva jejich krajané, kteří se podle obžaloby na zprostředkování úplatků podíleli.

Za zneužití pravomoci, přijímání úplatků, neoprávněný přístup do počítačového systému a za nadržování hrozí Elischerovi až 12 let vězení a trest propadnutí majetku. Do pravomocného skončení stíhání nesmí soudit a pobírá polovinu svého platu.