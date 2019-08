Češi zuří kvůli Vodafone: Zbláznili jste se? Radši od vás odejdeme. U normálních lidí jste skončili

Festival Prague Pride začal v pondělí a potrvá až do soboty, kdy vyvrcholí karnevalovým pochodem centrem metropole. Akci podpořil i pražský magistrát vyvěšením duhové vlajky na budovu Nové radnice. Společnost Vodafone pak změnila svoje typicky červené logo na logo v duchových barvách.

„Věříme v sílu spojení. Že budoucnost je hledat společné, ne to, co nás rozděluje. Neděláme rozdíly. I proto podporujeme LGBT+ komunitu a Prague Pride,“ vysvětluje Vodafone. Právě to ale vyvolalo nevoli mezi některými klienty. Na sociálních sítích teď hrozí, že od tohoto operátora odejdou.

Tak když jste generálním partnerem zvrhlosti, rozhodně s vámi nehodlám prodloužit smlouvu. Musíte si vybrat, byznys nebo perverzi! — Martin Simandl (@MartinSimandl1) August 7, 2019

„Vodafone se taky zbláznil. Nemám chuť setrvávat u společnosti, která podporuje něco, s čím já bytostně nesouhlasím,“ zlobí se jeden z Čechů. „Jdu jim napsat na zákaznickou linku, že odcházím,“ píše se v dalším příspěvku na twitteru.

Na kritiku zareagovala i česká pobočka firmy. „Vodafone je generálním partnerem festivalu Prague Pride, proto teď má naše logo duhové barvy,“ uvedli zástupci Vodafone na twitteru. „Na tom, že chceme stejná práva pro všechny bez ohledu na to, koho si vyberete za svou životní lásku, nevidím nic zvrhlého,“ píše se také v jednom z příspěvků společnosti.

Podobné příspěvky se objevily tak na facebookové stránce Vodafone. „Pane bože, proč to buzerantský logo? Vy už jste taky dobře na palici,“ zlobí se jeden ze zákazníků. I na tyto dotazy společnost trpělivě odpovídá. „Ve Vodafonu věříme, že každý člověk si zaslouží respekt a rovné příležitosti bez ohledu na to, koho miluje, jakou barvu pleti má nebo jestli je to muž či žena, tak proto duhové logo,“ uvádí firma.

„S tím duhovým zvráceným logem jste u normálních lidí skončili.....s lidstvem to jde poslední dobou pěkně z kopce.....sami jste se tímto přihlásili k nenormálním....holt aspoň máme přehled....“ postěžoval si další klient. „Na podpoře rovných práv, příležitostí, nediskriminování menšin atd. nic nenormálního nevidíme. Jestli právě kvůli tomu, že podporujeme rovnost pro všechny bez ohledu na jejich orientaci, od Vodafonu odejdete, budeme to respektovat,“ odpověděli mu zástupci Vodafone.

Velká část diskutujících ale zároveň Vodafone za jeho krok chválí. „Snad poprvé vás skutečně obdivuju,“ ocenil duhové logo firmy pan Michal. „Každý má právo na svobodné vyjádření svojí sexuální orientace. Vodafone, vážím si toho co děláte a že vám nevadí jít proti proudu za dobrou věc, jste jedničky,“ vzkázala další z Češek.