Památkáři jsou neoblomní. Hájí svou metodu odstranění graffiti z Karlova mostu

Památkáři se měli vyjádřit k technologickému postupu čištění, který navrhl restaurátor. Podle Goryczkové ho schválili v den, kdy jej obdrželi, tedy 22. července, řekla. Sjednání termínu dodání zakázky i ceny je podle ní úkolem vlastníka.

V tomto případě hlavní město coby vlastníka zastupuje Technická správa komunikací (TSK). K odstranění graffiti vybrala Jana Mjartana, 27. července s ním podepsala smlouvu a on den nato začal pilíř čistit rozpouštědly. Na práci měl čas do půlky srpna. Přes noc ale nápis záhadně zmizel. K akci se později přihlásil Miloslav Černý, který ho odstranil pomocí vysokotlaké vapky a horké vody. Na kamenech ale zůstaly zbytky barvy, a Mjartan proto pilíř bude dočišťovat. Památkářů se v úterý na facebooku zastal pražský zastupitel Jan Čižinský (Praha sobě).

Goryczková také uvedla, že oproti tlakovému čištění jsou rozpouštědla šetrnější a lépe kontrolovatelná. Fakt, že tlakové čištění nepoškodilo zdivo Karlova mostu, je dán podle Goryczkové pravděpodobně znečištěním kamene. "Na jiném, sušším a méně ušpiněném kamenném povrchu by se barva vsákla hlouběji, a odstranění by si vyžádalo vyšší tlak, který by však kámen nenávratně poškodil," řekla.

K čištění graffiti je podle Goryczkové možné použít i v památkové péči kromě prostředků na bázi rozpouštědel, tlakovou vodu či páru, tryskání suchým ledem nebo různými typy abraziv i laser. "Každá z těchto metod přináší výhody i nevýhody. Při odstraňování rozměrnějších graffiti z hodnotných povrchů je před zahájením plošného čištění vždy nutné provést zkoušky," dodala Goryczková.

Moderní metody čištění sprejerských nápisů nechal v pondělí představit pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Přizval Černého a firmu, která se zabývá laserovou technologií. Ukázkám přihlíželi zástupci TSK nebo Trade Centre Praha spravující pražské náplavky.

Hřib na dotaz novinářů, proč na místě chybí památkáři, uvedl, že objednávání toho, kdo graffiti odstraňuje, zajišťuje vlastník, kterým památkáři nejsou. Vlastník kulturní památky si však podle zákona před zahájením prací musí vyžádat stanovisko památkářů z magistrátu, kteří potřebují vyjádření NPÚ.