Soudci se zastali Elischera: Rozhodnutí v jeho senátu byla kolektivní

Elischer čelí obžalobě z ovlivňování některých odvolacích řízení, hrozí mu až 12 let vězení. Hlavní líčení bude pokračovat v září.

Soudce odvolacího pražského vrchního soudu Elischer čelí obžalobě z toho, že za úplatky ovlivňoval na základě pokynů svého známého Nguyen Quoc Hunga některá odvolací řízení se členy vietnamské komunity. Jakožto předseda odvolacího senátu dokázal podle státního zástupce snížit tresty vězení pěti Vietnamcům obžalovaným z drogové kriminality.

Stíhání čelí vedle soudce a Nguyen Quoc Hunga dvě Vietnamky, které podle obžaloby poskytly úplatek za své příbuzné, a dva jejich krajané, kteří se podle obžaloby na zprostředkování úplatků podíleli.

"Bylo to kolektivní rozhodování, a že by nás tlačil k nějakému rozhodnutí, to určitě ne," řekl městskému soudu Frankič. Podobně se vyjádřil i Klimáček. Ten v odvolacím senátu zastával pozici tzv. staršího předsedy senátu a kauzy jednotlivým členům rozděloval. Klimáček dnes uvedl, že po něm Elischer nikdy nepožadoval přidělení konkrétní kauzy.

Oba soudci také popsali proces rozhodování o odvoláních. Celý spis si podle nich načítal pouze předseda, kterému byla konkrétní kauza přidělena. Zbylí členové senátu četli pouze prvoinstanční rozsudky a odvolání, do spisu ale mohli kdykoli nahlédnout. U některých případů pak měli předjednání, na kterých věc probírali, ke konečnému rozhodnutí a hlasování senátu docházelo až po projednání odvolání na soudním zasedání. V některých případech si soudci podle Klimáčka připravovali podklady ještě před jednáním, nikdy však nešlo o protokol o hlasování. O hlasování v senátu soudci vypovídat nemohli, jsou totiž vázáni mlčenlivostí.

Státní zástupce vyčítá Elischerovi také to, že v letech 2013 až 2016 lustroval na základě požadavků Nguyen Quoc Hunga řadu Vietnamců v neveřejných rejstřících, především v evidenci vězněných osob. Informace Elischer údajně získával často tak, že se obracel na další pracovníky justice, a to pod nepravdivými záminkami.

Elischer s obžalobou nesouhlasí, při minulých jednání uvedl, že nepřijal žádné úplatky. Popřel také, že by se mu Vietnamci za informace z rejstříků revanšovali. Na otázku, proč s Hungem diskutoval i o živých kauzách, Elischer v úterý odpověděl, že se baví velmi otevřeně s každým. Odmítl, že by se Hung za lustrované Vietnamce "vysloveně přimlouval".

Zapisovatelka z ústeckého krajského soudu ve středu potvrdila, že pro Elischera osoby v rejstřících vyhledávala, stejně jako jeden ze soudců. Soudci z pražského vrchního soudu dnes uvedli, že pokud potřebovali v justičních rejstřících někoho vyhledat, žádali tajemnice či sekretářky přímo z vrchního soudu.