Registrované partnerství? Gayové a lesby v ČR čelí byrokratické překážce

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

V Praze od začátku roku do 9. srpna uzavřelo registrované partnerství 64 párů. Loni za stejné období to bylo o deset párů méně, zjistila ČTK na matričním úřadu Prahy 1. Do registrovaného partnerství vstupuje více mužů než žen, v hlavním městě to od ledna bylo 38 párů, zatímco ženských registrovaných partnerství eviduje úřad 26.