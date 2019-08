Při Prague Pride se testovalo na AIDS či syfilis, několik výsledků dopadlo špatně

U HIV je to stejný počet jako v předchozím roce, u syfilis je to o pět více. Dále byly odhaleny dva případy žloutenky B a tři případy žloutenky C. Za ČSAP to dnes ČTK sdělila Markéta Kuklová.

Zdravotníci provedli 852 testů na HIV, 748 na syfilis a 265 na žloutenku typu B a 443 na žloutenku typu C. Zájemci se mohli nechat testovat v průběhu celého festivalového týdne v malém stanu na Střeleckém ostrově nebo také na tradičním místě v Domě světla v sídle sdružení v Karlíně. V sobotu byl pak pro hosty sobotního Pride Parku na Letné podruhé připravený velký testovací stan.

Zde byl poprvé v Česku k mobilnímu testování využit laboratorní detekční přístroj GeneExpert, který byl vyvinut pro americkou armádu na zjišťování infekcí ve válečných podmínkách. Největší zájem o testování byl na Letné, během soboty se nechalo otestovat 449 lidí.

"Zatím nejsou vyhodnoceny laboratorní testy z ordinací Domu světla - ty budeme znát v průběhu následujících dnů. V případě potvrzení HIV+ výsledků čeká nové pacienty zahájení léčby," uvedl ředitel Domu světla České společnosti AIDS pomoc Jiří Pavlát. HIV je nevyléčitelná infekce, ale správné a pravidelné užívání HIV antiretrovirotik sníží hladinu HIV v těle na nezjistitelnou úroveň a zabrání přenosu viru na sexuální partnery, dodal.

V Česku podle statistiky k 30. červnu žilo 3488 HIV pozitivních osob, z toho 3010 mužů. U 653 pacientů propuklo onemocnění AIDS a tomuto onemocnění podlehlo 307 lidí, z toho bylo 250 mužů a 57 žen.