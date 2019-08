Jan Hrušínský: Přemnožili se nám tu hraboši. Babiš, Faltýnek, Filip, Nejedlý, Mynář, mladý Klaus, starý Klaus, starý Zeman...

Česko už nějakou dobu žije tématem hrabošů a boje proti nim. Mezi ministerstvy, zemědělci a experty se vede bouřlivá diskuze o tom, jak by měli být co nejefektivněji likvidováni, aby to zároveň neodnesli dravci a další zvířata.

Podle Hrušínského jsou hraboši skutečný problém – ne ovšem ti na českých polích. „Přemnožili se nám tu hraboši. Hrabou, hrabou a hrabou. Pořád nemají dost. Babiš, Faltýnek, Filip, Tvrdík, Nejedlý, Mynář, Toman, mladý Klaus, starý Klaus, starý Zeman, Zbytek a Kavan, Kováčik a Semelová, Skála i Veleba, Foldyna i ten vlastenec Okamura, komunisti i fašisti, konfidenti i mladí a nadějní kandidáti spolupráce,“ vypočítává herec na svém facebooku.

Tento výčet ovšem podle něj není kompletní. „Ať se nezlobí, na koho jsem zapomněl. Zkrátka ti nejlepší z nás - nás zachrání. Jdou do boje s každým škůdcem! Proti všem! Nasadí nejlepší jedy - a vlast zachrání. Vyrábíme přece ten novičok! (Zdroj: prezident ČR.) A pak. Vstanou noví bojovníci, a to už bude vlast tak zachráněná, že se z toho ani dalších třicet let nevzpamatuje,“ parafrázuje situaci v Česku herec, který patří k velkým kritikům vlády v čele s Andrejem Babišem i prezidenta Miloše Zemana.

To ale podle něj není vše. „A kdyby ani to nestačilo, přijdou Alexandrovci a zůstanou s námi na věčné časy. Dobrou noc, milé děti,“ dodává ironicky Jan Hrušínský.