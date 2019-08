Muž popřel hajlování na demonstraci SPD. Gestem jsem uklidňoval dav, hájí se

Jeho advokát předložil soudkyni čestná prohlášení Mansfeldových spolupracovníků cizí národnosti, kteří se zaručili za to, že muž není neonacistou a rasistou.

Incident se stal na demonstraci "proti diktátu Evropské unie", kterou sněmovní SPD pořádalo 25. dubna na Václavském náměstí při zahájení kampaně pro evropské volby. Záběry muže se zdviženou rukou se objevily krátce po akci na sociálních sítích a jeho totožnost zjistili policisté ještě ten den večer.

"Není to pravda," uvedl Mansfeld k obžalobě, která ho viní z projevu sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka. Řekl, že na akci šel, protože tam měl přátele.

"Choval jsem se úplně normálně," zdůraznil třiačtyřicetiletý muž. "Měl jsem ruku nahoře, ale se dvěma prstama. Uklidňoval jsem ty, kdo byli naproti. Narušovali demonstraci - hvízdali, provokovali. Nechtěl jsem, aby se pobili," doplnil.

Na dotaz soudkyně popsal, že měl tehdy na sobě maskáče české výroby a zelený výsadkářský baret. "Mně se to líbí, jako třeba vám džíny. Chodím v tom i do práce. To neznamená, že to je nějaká provokace," vysvětlil muž, jenž se k Obvodnímu soudu pro Prahu 1 dostavil v černých tříčtvrtečních kalhotách, v botách kanadách a v čepici, kterou si sundal až na výzvu soudkyně.

Na dotaz, zda užívá alkohol, Mansfeld uvedl, že "jasně, jako normální klasickej Čech". Připustil, že dvě piva vypil i před dnešním jednáním. Dodal, že pivo popíjel i na demonstraci.

V případě prokázání viny hrozí Mansfeldovi půlroční až tříleté vězení. Původně dostal trestním příkazem půlroční podmínku a peněžitý trest 30.000 korun, podal ale proti tomu odpor, a jeho případ tak putoval k veřejnému projednání.