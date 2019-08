Vrchní soud prodloužil Nárožnému vazbu, kauza přípravy vraždy odročena

Nárožného odvolací soud potrestal loni v květnu, kdy mu snížil třináctiletý trest na osm let. Nejvyšší soud však na základě dovolání nejvyššího státního zástupce nařídil vrchnímu soudu, aby se případem znovu zabýval. Nárožný je již řadu let souzen v jiné kauze také za dvojnásobnou vraždu manželů z Přerova, jejichž těla se dosud nenašla.

Nárožný po rozhodnutí Nejvyššího soudu letos v červnu putoval z vězení znovu do vazby. Vrchní soud musel dnes znovu rozhodovat o jejím prodloužení. Jednání bylo neveřejné.

"Obžalovaného jsme ponechali ve vazbě, neboť podle nás trvají důvody vazby útěkové a předstižné. Tedy nadále jsou zde důvodné obavy, že obžalovaný uprchne nebo se bude skrývat před trestním stíháním, popřípadě, že bude opakovat trestnou činnost," řekl dnes ČTK mluvčí olomouckého vrchního soudu Stanislav Cik.

Nárožný za přípravu vraždy tety dostal od vrchního soudu osmiletý trest, zákonná sazba přitom činí 12 až 20 let vězení. Soud to tehdy odůvodnil tím, že jeho jednání dospělo pouze do fáze přípravy. Rozhodnutí však napadli žalobci, podle nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana nebyly pro mimořádné snížení trestu žádné dostatečně pádné důvody. Poukázal na sofistikovanou a důkladnou přípravu vraždy, na Nárožného snahu získat alibi, zmást vyšetřovatele a svést vinu na někoho jiného.

Nárožný stanul před soudem poprvé už v červnu 2011 kvůli obžalobě z vraždy svého otce a jeho manželky. Pár zmizel v listopadu 2009, zůstaly po něm jen krvavé stopy na zdech v domě. Jejich těla nebyla dosud nalezena.

Olomoucký krajský soud Nárožného třikrát zprostil obžaloby z vraždy manželů, rozhodnutí vždy zrušil vrchní soud. Kauza se nakonec dostala k jinému senátu do Ostravy. Verdikt dosud nepadl, další jednání je nařízeno u ostravského krajského soudu od 30. září do 3. října. Podle informací ČTK krajský soud zřejmě čeká na rozhodnutí vrchního soudu.