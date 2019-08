Svět jak ho známe končí, stojíme na pokraji katastrofy? Expert řekl, co musí Česko udělat

Podle sociologa žijeme na pokraji hluboké revoluce. Demokracie, jak ji známe, totiž funguje jen několik desetiletí, a demokratické systémy sociálního státu s globalizací světa končí.

Otázka proto podle odborníka je, zda dokážeme vytvořit sociální solidaritu nějak jinak než přes ultra-tradicionalistické pojetí rodiny, přes rasové pojetí národa, třídní zášť či dokonce nenávist a politiku na ní založenou.

"Evropa až dosud vždy vyvážela příležitosti a naděje. Dnes to vypadá, jako bychom se zapouzdřili sami do sebe a začali se okolního světa bát. Nejednou hrozí, že se starý kontinent uzavře, a to by byla chyba," řekl Českému rozhlasu expert.

Ekonomové podle něj zjišťují, že nastala éra protekcionismu, která může svět rozdělit na několik zón, které proti sobě povedou obchodní války a konkurenční boj o zdroje. "Dostáváme se na práh geopolitických konfliktů. Nechci mluvit o nějakých apokalypsách nebo hrozbě války, ale to, že už obchodní války máme, je přece všem jasné," upozornil.

Ani Česko není výjimkou. Podle experta linie, která u nás převládala po roce 1989, tedy demokracie a vzájemný obchod a budování globální společnosti založené na dodržování lidských práv, skončila s celosvětovou ekonomickou krizí v roce 2008.

Česko by proti tomu podle něj mělo bojovat posilováním demokracie, právních a obchodních institucí. "Když se kolem sebe podíváte, jsme v posledních letech svědky systematického a promyšleného útoku na nezávislé instituce… Máme za sebou 30 let života ve svobodné společnosti, které říkáme ústavně demokratický stát, a ten je pak součástí nadstátního útvaru jménem Evropská unie," varuje.

Vina podle něj leží na bedrech politiků a ústavních činitelů. V posledních šesti letech například prý vidíme proměny parlamentarismu na jakousi poloprezidentskou autoritářskou republiku. "Viděli jsme to na jmenování posledních vlád Andreje Babiše, ale i na odvolávání ministrů," uvedl odborník.

Jak z toho ven? "Především se musíme zbavit představy, že se najde politik, který ví, jak vyřešit krize světa. Procházíme sociální a intelektuální revolucí, něčím, co zažili naši předci v době revoluce industriální… Stojíme na prahu hluboké kulturní změny, přitom ji část společnosti nechce… Ale lidstvo vždy směřovalo k něčemu, co je nové a nepoznané, protože to máme zapsáno v našem kulturním kódu," řekl Českému rozhlasu.