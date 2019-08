Češka s dítětem se v cizině dostala do nesnází, pomohla Šabatová

Po intervenci ombudsmanky a ministerstva zahraničí se podařilo postoj konzulátu zvrátit a dítě mohlo v Česku dostat potřebnou zdravotní péči, informovala dnes Kancelář veřejného ochránce práv na svém webu.

Ženě, která žije v zahraničí se svou rodinou, se na začátku letošního roku narodilo dítě. Syn měl vrozenou vadu nohy, kterou bylo nutné operovat co nejdříve po narození, jelikož by se s dalším růstem zhoršovala. Češka proto chtěla s chlapcem urychleně vycestovat z africké země zpět do ČR, kde by dostal potřebnou péči.

Zastupitelský úřad jí však odmítl vydat náhradní cestovní průkaz, bez něhož s dítětem nemohla odjet. "Náhradní cestovní průkaz lze v odůvodněných případech vydat českým občanům nacházejícím se v zahraničí za účelem jednorázové cesty do České republiky. Žena proto o něj podala žádost, ale konzul dané země ji zamítl s tím, že se cestovní průkaz v případech, jako je ten její, nevydává," uvedla v tiskové zprávě ombudsmanka Anna Šabatová.

Matka proto podala stížnost u ministerstva zahraničních věcí. Generální inspekce a interní audit ministerstva shledal stížnost důvodnou. Žena se tedy znovu obrátila na zastupitelský úřad v zemi, kde pobývala. Pracovníci úřadu jí však průkaz opět odmítli vydat. Proto kontaktovala ombudsmanku, která se spojila s ministerstvem zahraničních věcí.

"Ministerstvo se ztotožnilo s mým názorem, že postup pracovníků konzulátu byl chybný. Následně konzulát instruovalo, aby cestovní průkaz pro syna stěžovatelky bezodkladně vydal. K tomu došlo v červenci a dítě i s matkou pak mohlo konečně vycestovat do České republiky a podrobit se potřebné lékařské péči. Případ jsem tak mohla uzavřít," uvedla Šabatová.