Čeští důchodci v ohrožení života? Lékařů důrazně varují před blížící se hrozbou

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz

V České republice žijí více než 2 miliony osob starších 65 let. Všichni mají nárok na očkování proti chřipce zdarma, což je aktuální zejména s příchodem podzimu a zimy. Senioři totiž patří do tzv. rizikové skupiny obyvatel, neboť jim hrozí vážný průběh nemoci a další komplikace. Lidé nad 65 let mají až 60x vyšší riziko úmrtí a obecně tvoří kategorii, která chřipce podléhá nejvíce.