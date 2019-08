Zákeřná encefalitida: Klíšťata letos nakazila téměř 300 Čechů, lék neexistuje

Vyplývá to z údajů Státního zdravotního ústavu (SZÚ). Výskyt nemoci se zhoršuje s oteplujícím se počasím, vrcholí o letních prázdninách. Letos ale sezona začala dříve. Od ledna do dubna byl počet nemocných podle vedoucího oddělení epidemiologie infekčních nemocí SZÚ Jana Kynčla nejvyšší za posledních deset let.

"V porovnání s loňským rokem je nejvyšší nárůst evidován v Libereckém a Pardubickém kraji, kde se počet zdvojnásobil. Počty nemocných klíšťovou encefalitidou se budou v srpnu ještě dále zvyšovat vzhledem k pokračující vysoké aktivitě klíšťat v letním období, ale i k delší inkubační době nemoci," uvedl v tiskové zprávě Kynčl.

Za tři roky se počet nakažených klíšťovou encefalitidou v ČR zdvojnásobil. Zatím nejvíc nemocných bylo v roce 2006, kdy se nakazilo přes 1000 lidí. Prevencí nemoci je očkování. Zatímco své děti nechávají rodiče očkovat poměrně často, sami se nechrání. Proočkovaná je asi čtvrtina populace.

"O očkování dětí je zájem, proto jsme rádi, když současně přesvědčíme i rodiče, aby se nechali očkovat. Riziko závažného průběhu nemoci a možných následků je v jejich případě větší," sdělila praktická lékařka pro děti a dorost z Prahy Hana Cabrnochová.

V Česku není vakcína hrazená z veřejného zdravotního pojištění, zdravotní pojišťovny na něj ale přispívají až 1500 korun za rok. Jedna vakcína stojí asi 1500 korun, k vybudování ochrany jsou třeba dvě dávky v odstupu 14 dní až tří měsíců, další pak do roka. Potom následuje pravidelné přeočkování po třech až pěti letech, na které ale lidé často zapomínají.

Klíšťata přenášejí dvě nebezpečná onemocnění. Lymeská borelióza se léčí pomocí antibiotik, vědci se snaží také proti ní vyvinout vakcínu. Proti viry způsobené klíšťové encefalitidě naopak neexistuje léčba, jen očkování. Zatímco borelióza se přenáší po 24 hodinách, k nákaze virem encefalitidy stačí přisátí trvající dvě hodiny.

Pacienti po nakažení encefalitidou obvykle trpí horečkou s bolestí hlavy, kloubů či svalů. Pokud nemocní dodržují klidový režim, nemoc většinou ustoupí do dvou až sedmi dní. Jinak může přejít v zánětlivé postižení mozkových blan.

Nemocní s boreliózou jsou unavení a mají zvýšenou teplotu. Typická červená skvrna v místě přisátí klíštěte či bodnutí jiného hmyzu může mít vybledlý střed, objevuje se asi u poloviny nakažených. Ve druhé fázi mohou být postiženy klouby, centrální nervový systém a někdy také srdce.