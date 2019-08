Zbourat Libeňský most? Praha obdržela zásadní posudek

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Pražský Libeňský most není nutné zbourat a má být opraven a zachován. Most má vysokou architektonickou i historickou hodnotu. Ve svém oponentním posudku to píše švýcarský profesor Eugen Brühwiler z univerzity v Lausanne. Posudek vznikl jako oponentura návrhu opravy mostu od Kloknerova ústavu ČVUT. Dokument má ČTK k dispozici.