Krejčířova vila je noční můrou exekutorů. Koupil by ji leda fajnšmekr, soudí analytik

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Nový znalecký posudek větší černošické vily uprchlého odsouzeného podnikatele Radovana Krejčíře po úterním požáru by měl být vypracován v horizontu podzimu, není to otázka několika dní. ČTK to dnes sdělila mluvčí Exekutorské komory Lenka Desatová.