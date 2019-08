V libereckém babyboxu našli několikaměsíčního chlapce, dostal jméno Tomáš

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Do babyboxu v liberecké nemocnici dnes někdo odložil několikaměsíčního chlapce. Dostal jméno Tomáš. ČTK to oznámil zakladatel sítě babyboxů Ludvík Hess. Chlapec je celkově 196. dítě odložené do babyboxu v ČR, letošní šestnácté a dnes druhé. Dvě hodiny po půlnoci totiž někdo odložil novorozeného chlapce také do babyboxu v Hradci Králové.