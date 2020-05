78 let od atentátu na Heydricha. Lidé si připomněli hrdinství Kubiše a Gabčíka

K památníku u spojnice Zenklovy ulice s ulicí V Holešovičkách dopoledne dorazilo několik desítek lidí. V úvodu piety zazněla skotská patriotická píseň Scotland the Brave jako připomínka toho, že Gabčík a Kubiš před výsadkem v protektorátu absolvovali výcvik ve Skotsku. Následovaly česká a slovenská hymna.

Před 78 lety se v Praze odehrál atentát na jednoho z hlavních strůjců holokaustu Reinharda Heydricha. Tento čin byl jasným vzkazem světu, že je #Československo odhodláno bojovat za svou svobodu. Připomeňme si jména sedmi hrdinů, kteří padli při Operaci #Anthropoid. 💐🇨🇿 pic.twitter.com/16hd68XuRn — MZV ČR (@mzvcr) May 27, 2020

Zástupci městské části Praha 8 pak k památníku položili věnec. Starosta Ondřej Gros (ODS) vyzdvihl hrdinství parašutistů i lidí, kteří jim v protektorátu pomáhali. "Dnes je zvláštní doba, jsme po nějaké krizi, která nám zasáhla do našeho života, do našeho pohodlí. Ale připomeňme si to, že generace, které byly před námi, za protektorátu trpěly mnohem víc a prokázaly mnohem větší hrdinství, než jsme možná schopni dnes my," řekl. "Jako Češi máme být na co hrdí. Vím, že často jsme k sobě kritičtí, možná až příliš, ale naše historie má okamžiky, na které musíme být hrdí," dodal starosta.

Gros také řekl, že podle něj by se hrdinům měly pomníky "především stavět a neměly by se bourat."

Gros a místostarostka Vladimíra Ludková (ODS) také připomněli, že pomník nechala vystavět Praha 8. Ludková podotkla, že památník nevznikl proto, aby tam byly "slovutně kladeny věnce", ale jako tichá připomínka toho, co se v české historii odehrálo a že má hrdiny, které stojí za to si připomínat. Dodala, že ji však těší, když se u něj lidé sejdou. Památník Operace Anthropoid byl dokončen před 11 lety.

Piety se zúčastnila také příbuzná Jana Kubiše Dagmar Raupachová. K památníku přinesla růži. Novinářům řekla, že byla vychována v tom, že atentát na Heydricha byl správný čin a že o svobodu a čest se musí bojovat. Její matka byla Kubišova sestřenice a podle Raupachové byla jako dítě vězněna v koncentračním táboře.

Výsadkáři Jozef Gabčík a Jan Kubiš zaútočili na Heydrichův vůz 27. května 1942 krátce po půl jedenácté dopoledne. Gabčíkovi selhal samopal, Kubišovi se však podařilo odpálit granát, který Heydricha zranil. Zastupující říšský protektor pak 4. června zemřel v pražské Nemocnici na Bulovce, zřejmě na sepsi.

Po útoku následovala krutá odplata nacistů, během níž bylo zavražděno několik tisíc lidí a vypáleny obce Lidice a Ležáky.

Gabčík, Kubiš a dalších pět výsadkářů zahynulo 18. června po urputném boji, poté co byl prozrazen jejich úkryt v kryptě chrámu Cyrila a Metoděje v pražské Resslově ulici.