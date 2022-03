Advokáti varují před nekalými praktikami při právní pomoci Ukrajincům

"Donesly se k nám závažné informace, a to přímo od Ukrajinců, o tom, že za poskytování právních služeb po příjezdu do naší země platí nemalé částky. Nemáme přitom žádné informace o tom, že by peníze od nich požadovali advokáti, a už vůbec ne ti, kteří se dobrovolně přihlásili k bezplatné pomoci obětem válečného konfliktu na Ukrajině," uvedl předseda ČAK Robert Němec.

"Důvodně proto předpokládáme, že uprchlíci se s žádostmi o pomoc obracejí na tzv. zprostředkovatele, kteří si za své služby nechají platit neadekvátní částky," dodal.

Kvůli možnému zneužívání situace uprchlíků Němec kontaktoval humanitární organizaci Člověk v tísni. Požádal ji, aby mezi Ukrajinci pomáhala šířit povědomí o existenci bezplatné právní pomoci.