Agresivní policista selhal a musí dostat trest. Služba u sboru je ale nyní extrémně náročná, říká pro EZ Výborný

Fyzické násilí se mu příčí. A tak záběry, na nichž policista fackuje opilého muže bez roušky, bývalého předsedu KDU-ČSL Marka Výborného zarazily. „ I když se země nyní nachází v nouzovém stavu, tedy v mimořádné situaci, musí Policie České republiky stále jednat v souladu s platnými zákony a předpisy. Policistovo jednání je skutečně za čarou,“ má jasno člen Ústavně právního výboru v Poslanecké sněmovně.

Incident, za který se už veřejnosti omluvil ministr vnitra Jan Hamáček, policejní prezident Jan Švejdar i ředitel pražské policie Tomáš Lerch, se odehrál na autobusové zastávce v sobotu dopoledne, a to v pražských Vysočanech v ulici K Žižkovu. Událost, při níž policista dvakrát udeřil do obličeje silně podnapilého muže, natočil náhodný svědek a záběry umístil na Facebook.

Na nich agresivní policista zakročuje proti člověku, který nemá rouškou, ale jak je na záznamu jasně vidět, muž zákona rovněž žádnou ochranu dýchacích cest nemá. Ústenku si nasadí později, a když kontrolovaný vzteky mrští rouškou o zem, dostane druhou facku. Policistovi nadřízení pro jeho jednání nenašli pochopení ani poté, co vyšlo najevo, že opilec, který nadýchal přes dvě promile, demoloval projíždějící auta. Politik proto ocenil postoj tria, které za Policii České republiky zodpovídá. „Omluva policejního prezidenta Švejdara, ministra Hamáčka i pražského ředitele Lercha je dostačující a v naprostém pořádku. Nehledali žádné výmluvy a policistovo pochybení před veřejností přiznali. Více udělat nemohli.“

Výborný si netroufá říci, zda by měl být policista okamžitě propuštěn. Jednoznačný verdikt z jeho úst nezazní ani při připomenutí skutečnosti, že pokud se občan při nouzovém stavu dopustí protiprávního jednání, dostane mnohem tvrdší trest než za normálních okolností. „Bez přemýšlení mohu říci, že se dopustil jasného profesionálního selhání. Potrestání bych ale nechal na jeho šéfech. Jsem přesvědčen, že policejní prezident i prezídium disponuje metodickými postupy, jak nevhodné chování svých podřízených sankcionovat. Osobně si netroufnu říci, jak by policistův prohřešek měl být kázeňsky řešen,“ praví pro EuroZprávy.cz předseda podvýboru pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení.



Zastupitel města Heřmanův Městec přesto podotýká, že trest musí zákonitě přijít. „Je patrné, že se zasahující policista nezachoval v souladu s právními postupy. Podle zveřejněných záběrů na sociální síti se zjevně provinil a plně věřím, že se vedení Policie České republiky bude incidentem i nadále zabývat.“

Na druhou stranu by ale Výborný z celé aféry nedělal žádnou dramatickou kauzu. „Samozřejmě, že měl policista udržet nervy na uzdě a nikoho netlouci. Musíme si ale uvědomit, že Policie České republiky je během nouzového stavu pod obrovským tlakem a navíc se musí nyní obejít bez množství lidí, kteří jsou nakaženi anebo musejí zůstat v karanténě. Aktuální služba u policejního sboru proto v současné době není vůbec jednoduchá, ale naopak extrémně náročná,“ upozorňuje bývalý ředitel pardubického Gymnázia Mozartova.

Právě kvůli složitým podmínkám, které způsobuje koronavirová pandemie, vyjádřil lidovecký poslanec respekt k práci policejních složek. „I přes tyto problémy bezpečnostní situaci zvládají. A často se dostávají do vypjatých situacích. Opravdu se nikoho nechci zastávat, aby to nevyznělo, že facky bagatelizuji, ale přiznejme si, zda vždy, když se dostaneme do stresu, se chováme vzorně a podle pravidel,“ míní Marek Výborný.