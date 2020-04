Akce K: Pamětníci vzpomínají na brutální zásah komunistů proti klášterům

Dnes tuto akci na Velehradě připomnělo instalování pamětní desky, kromě Ovčáčíka se toho zúčastnil i další pamětník Josef Hladiš, kteří na Velehradě žijí.

"My jsme tyto události celkem čekali, protože v té době už běžely velké procesy s představenými a už 'lítaly' tresty přes 20 let a tušili jsme, že to bude pokračovat v dalších a dalších procesech," řekl dnes novinářům Hladiš, kterému bylo při Akci K 19 let.

"Vybaví se mi to půlnoční buzení, bylo s rázným křikem a pokyny policejními. Jednak to byli lidé, kteří byli v civilu, tedy tajná policie, i uniformovaná SNB," uvedl Hladiš. "Byli jsme mladí, takže nás odvezli na centralizační klášter Bohosudov, pak do Hájku u Prahy, udělali z toho převýchovu pro ty mladší. Potom jsme se za nějaký čas objevili na Klíčavě u Lán, tam jsme budovali přehradu jako dělníci," řekl Hladiš.

Ovčáčík si jako první vzpomínku na událost před 70 lety vybaví cestu autobusem, kdy je policie odvážela. V autobuse byl i Josef Koláček, který byl později také redaktorem Radia Vatikán, latinsky pronesl žalm "Toto je den, který připravil Pán, jásejme a radujme se z něho". "Ten 'estébák' zařval Klid! On tomu nerozuměl. Ale to byla naše orientace do dalších dnů," uvedl Ovčáčík, podle kterého se nejdřív nevědělo, kam je policie z Velehradu veze.

"Sledovali jsme podle hvězd, jaká je trasa, nejdříve jsme mysleli, že nás vezou na Sibiř, ale byli jsme potěšeni, že směřujeme na západ do Bohosudova," uvedl Ovčáčík, podle kterého si kněží a novici mohli s sebou vzít jen nejnutnější osobní věci. Ovčáčík poté onemocněl, později pracoval například ve vsetínské zbrojovce nebo v zemědělství, byl také vězněn.